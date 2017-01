Els 'comuns' no se senten interpel·lats per la pugna Iglesias-Errejón: "Estem en un altre debat"

El portaveu d' En Comú Podem i principal impulsor del nou partit de l'esquerra alternativa, Xavier Domènech, subratlla aquest diumenge en una entrevista a l'ACN que la pugna interna entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón per fer-se seu el control de Podem "implica poc" als 'comuns'. " Estem en un altre debat, el de construcció d'un nou espai", assenyala. Domènech, que comparteix grup parlamentari amb Iglesias i Errejón al Congrés, només espera que "les tesis de cadascú es posin en joc i integrin la diferència i la diversitat" durant el debat precongressual. El portaveu dels 'comuns' confia que la batalla "acabarà bé" i no "traurà energies" a la formació morada. "Volem que Podem sigui fort", subratlla.

Amb els ulls posats a Catalunya, els 'comuns' obvien les discrepàncies a Podem i se centren en la construcció del nou partit que pretenen erigir en una alternativa al govern de la Generalitat. En aquest sentit, Domènech adverteix Podem, ICV, BComú i EUiA que el nou subjecte polític també neix per "transformar-los" a ells i no només a la societat. Per a Domènech, la confluència ha de servir per demostrar que "el tot és més que la suma de les parts". Per això, dirigents destacats de Podem, ICV i EUiA com Albano Dante Fachin, Ernest Urtasun i Joan Josep Nuet no formen part del grup impulsor que pilotarà la fase fundacional del partit, sota el nom provisional d' Un País en Comú, fins a l'assemblea constituent dels 'comuns' a l'abril. "Són enormement valuosos, però el procés ha d'expressar capacitat ciutadana", matisa Domènech.

El diputat al Congrés, i portaveu del nou espai, posa en valor que fins ara i amb les confluències electorals els 'comuns' hagin pogut posar els projectes "per davant" de les sigles: " No estem parlant de suma de quatre partits d'origen; ha de ser molt més gran", afegeix.

La batalla per les sobiranies

"La construcció de la sobirania de Catalunya tan sols és plena, forta i possible si és de totes les sobiranies, no només d'una", explica Domènech. Ell forma part de la ponència sobre sobiranies que es posarà a debat en l'assemblea fundacional de la primavera vinent. El portaveu dels 'comuns' rebutja, per exemple, que CDC es negui a un referèndum sobre el TTIP: "Això també és un debat de sobirania".

" Farem una proposta de com volem que sigui Catalunya, institucionalment i la relació amb l'Estat", apunta sense més concrecions. I precisament la concreció és el que se li reclama des de Junts pel Sí. En una entrevista a l'agència Efe, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, celebra que els 'comuns' s'hagin sumat al pacte nacional pel referèndum, però ara els reclama que es deixin "d'ambigüitats". Segons Pascal, la confluència d'esquerres no només ha d'aclarir si donarà suport a un referèndum unilateral, sinó que també " hauran d'abandonar la seva equidistància i mullar-se amb tota contundència" sobre si estan a favor o en contra de la independència. "El 'sí' i el 'no' no tindran matisos. Que defensin terceres vies en la resposta del referèndum no fa cap favor a la societat catalana, no li diuen tota la veritat", alerta.

Per al PDECat, "val la pena" tornar a intentar la via pactada per convocar el referèndum, però una nova negativa de l'Estat no aturarà els plans del Govern. A ERC l'enèsim intent d'intentar acordar el referèndum amb el govern del PP no els sedueix, però també s'han adherit al consens del 23 de desembre al Parlament. El portaveu dels republicans al Congrés, Joan Tardà, deixa clar, però, que la paciència té un límit: " Els catalans no podem esperar els 8 o 12 anys que en els millors dels casos necessitaria Podem per governar Espanya amb majoria absoluta i acordar un referèndum".

"La unilateralitat és l'única sortida", explica Tardà en declaracions a l'agència Efe. El portaveu republicà celebra l'aliança entre "independentistes i autodeterministes" segellada en la cimera del 23 de desembre, però lamenta que els 'comuns' no reconeguin públicament que "l'acord amb l'Estat no és possible".