Els comuns triaran entre dues opcions el nom del partit

En Comú Podem o Catalunya en Comú. Un d’aquests dos serà el nom del nou partit dels comuns. La decisió final dependrà del resultat de la consulta que la formació farà entre els dies 17 i 20 de maig a través d’internet i que estarà oberta a tothom. La convocatòria de la consulta per determinar el nom del nou espai polític va ser un dels anuncis de la primera reunió de la coordinadora dels comuns, que es va fer ahir a la nau Bostik de Barcelona un mes després de l’assemblea fundacional de la formació. La coordinadora de comunicació i portaveu d’Un País en Comú, Elisenda Alamany, va explicar que l’executiva no farà campanya per cap dels dos noms, i va destacar que tant En Comú Podem com Catalunya en Comú “són dues marques prou potents” per aspirar a ser la força més votada també en unes eleccions catalanes. Va destacar, a més, que el procés d’elecció del nom compleix amb “tres aspectes fonamentals: la transparència, la radicalitat democràtica i sobretot la implicació de la gent”.