Mas insisteix des de Madrid a demanar a l'Estat que faci una contraoferta, després de ser escridassat per ultres

Una trentena d' ultres s'han concentrat aquest dimarts a la tarda davant l' Ateneu de Madrid, on l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha participat en un cara a cara amb l'exministre d'Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo, en el marc del cicle 'Cataluña en la encrucijada'. L'expresident ha estat escridassat quan ha arribat al lloc.

A la trobada, Mas ha tornat a defensar que l'Estat hauria de posar sobre la taula el seu projecte per a Catalunya, una petició que ha reiterat mitja dotzena de vegades, perquè, ha defensat, la Constitució ha perdut la seva legitimitat a Catalunya. L'exministre, per la seva banda, ha preferit centrar-se en arguments historicistes per demostrar que, segons ell, Catalunya no ha tingut mai un estat independent d'Espanya.

Escridassada a Mas a l'entrada de l'Ateneu de Madrid per part d'una trentena d'ultres pic.twitter.com/40UtKwNR5O — Dani Sánchez Ugart (@DaniSUgart) 21 de marzo de 2017

Els concentrats porten banderes espanyoles, d' Alianza Nacional i de la Falange i pancartes amb lemes com "la unitat de d'Espanya, ni es vota ni es negocia" o "visca la unitat d'Espanya". També criden "no ens enganyen, Catalunya és Espanya", " Artur mas a presó, Blanquerna absolució", "Govern, traïdor, defensa la teva nació", "Separatistes, terroristes" o "Espanya una i no 51".

Hi ha molta presència policial i, de moment, no hi ha hagut cap incident, tot i que alguns agents han hagut d'apartar els manifestants que increpaven Mas i tiraven pamflets quan l'expresident de la Generalitat ha arribat a l'Ateneu.

Segons s'explica a la pàgina web de l'Ateneu de Madrid, l'objectiu del cara a cara Mas-Margallo és aconseguir que es produeixi un "debat constructiu" sobre l'actual situació de Catalunya i les perspectives de futur.