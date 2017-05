La jutge confirma que un compte que van donar els Cierco a Anticorrupció és fals

La jutge d’Andorra Maria Àngels Moreno Aguirre ha confirmat que un dels comptes d’Andbank de la família Pujol aportats per Higini Cierco, accionista de la intervinguda Banca Privada d’Andorra, al fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix, és fals. La jutge ha obert contra Cierco un procediment per revelació de secrets, incloent-hi la possibilitat de falsificació, i ha enviat una comissió rogatòria a l’Audiència Nacional per informar el jutge que porta el cas de la família de l’expresident, José de la Mata.

Segons la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l’ARA, la informació transmesa a Espanya en un primer moment assenyalava que el compte AN 84800 tenia com a únic titular Jordi Pujol Ferrusola. No obstant, Cierco va aportar diversos documents a Moix, un dels quals assenyala que la cotitular d’aquest compte era Anna Vidal, esposa d’Oriol Pujol.

Els Cierco pretenien demostrar que s’havia ocultat el paper de Vidal i que això revelava l’existència de titularitats creuades als comptes de la família Pujol a Andorra. Precisament, el jutge De la Mata va dictar després de rebre la informació una resolució que citava com a investigada Vidal. Ja ha suspès la diligència.

La jutge va investigar-ho després de la denúncia de la defensa dels Pujol. Considera que els Cierco, més enllà que el document sigui “falsificat” o fruit “d’un error administratiu”, van revelar “dades confidencials” sabent que hi havia “informació falsa, perquè en acceptar els dipòsits procedents d’Andbank coneixien perfectament els titulars dels comptes d’origen”, un fet que considera “un acte de mala fe”.

D’on surt el paper de “la mare superiora”?

L’altre punt al qual es refereix la jutge andorrana és la ja cèlebre anotació en clau signada a mà per Marta Ferrusola, datada el 14 de desembre del 1995: “Reverend mossèn, soc la mare superiora, traspassi dos missals”. El document, aportat pels Cierco, apareix a sota d’una transferència de dos milions de pessetes, quan en els informes previs no hi havia el text manuscrit per Ferrusola.

Sense qüestionar-ne la veracitat, la jutge apunta que es tracta de documentació interna d’una altra entitat, la Banca Reig, i que per tant Cierco “no té cap vincle professional que li permeti accedir a aquesta informació lícitament i per tant l’ha obtingut per mitjans desconeguts”.

La nova fase de col·laboració dels Cierco amb la fiscalia Anticorrupció va començar el 31 de març, després que Moix prengués possessió al capdavant d’Anticorrupció. Els comptes que van presentar van portar, segons fonts judicials, a persuadir De la Mata perquè acceptés la petició de presó preventiva de Jordi Pujol Ferrusola, el 25 d’abril, i els escorcolls als domicilis i despatxos de la família Pujol l’endemà.

Moix també es va basar en la cooperació de l’advocat dels Cierco, Javier Iglesias, per proposar la retirada dels fiscals que investigaven el 3%, un moviment que va paralitzar el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, que està estudiant la decisió. Amb els Pujol, a Moix també li pot sortir malament la jugada