La confluència dels comuns passa a dir-se Catalunya en Comú

Catalunya en Comú. Aquest és el nom de la confluència dels comuns que han escollit els simpatitzants, que han descartat En Comú Podem, l’altra opció que va proposar la coordinadora a la primera reunió, celebrada la setmana passada. Un 53,57% dels participants a la consulta ‘online’ oberta que s’ha realitzat de dimecres a dissabte s’han decantat per Catalunya en Comú en lloc d'En Comú Podem per un estret marge, perquè aquesta segona opció ha sigut votada per un 46,43% dels participants. D’aquesta manera, la coalició de Barcelona en Comú, ICV, EUiA i crítics de Podem, liderada per Ada Colau i Xavier Domènech, substitueix el seu anterior nom, Un País en Comú.

La coordinadora de comunicació, Elisenda Alamany, que ha anunciat avui en roda de premsa la nova designació, fa aquesta consideració de la designació escollida: "Porta el nom del país on volem guanyar, el concepte 'En Comú', que representa una nova manera de fer política, i la referència a una confluència guanyadora a Barcelona". La marca descartada, En Comú Podem, és amb la qual els comuns i Podem es van presentar a les eleccions espanyoles del 20 de desembre del 2015 i del 26 de juny del 2016. A la votació hi han participat 3.459 persones.