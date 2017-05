El Govern convida formalment Rajoy a la conferència de Puigdemont a Madrid

Cap novetat sobre la data del referèndum fins que es doni per tancada la via pactada. Així doncs, el Govern esperarà a que passi l'acte del Pacte Nacional pel Referèndum divendres a Barcelona i la conferència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, abans de fer qualsevol anunci. Tanmateix, sobre la taula ja hi ha algunes dates marcades en vermell, entre elles, la del diumenge 1 d'octubre. Una data que, segons fonts sobiranistes, cada cop té més opcions.

El que sí avança són els preparatius de la conferència del dia 22 a Madrid. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha explicat que ja s'han cursat invitacions formals a diferents líders polítics estatals, entre ells al president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Tanmateix, la consellera ha explicat que no han rebut resposta per part del govern espanyol, i ha lamentat que l'exministre d'Exteriors José Manuel García Margallo s'hagi mostrat contrari a assistir-hi.

Pel que fa a la data del referèndum, però, Munté ha insistit que cal seguir esperant a veure quina és la resposta de l'Estat a l'última oferta del Govern abans de parlar de la data i la pregunta de la consulta. Per això, ha titllat d'"especulacions" les informacions que apunten que el referèndum podria celebrar-se l'1 d'octubre, tot i que ha admès que és una data possible com n'hi ha d'altres.