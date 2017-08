El conseller d'Interior demana comparèixer al Parlament arran dels atemptats a Barcelona i Cambrils

El conseller de l'Interior, Joaquim Forn, ha demanat comparèixer al Parlament arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils de la setmana passada. D'aquesta manera, el conseller vol donar comptes de l'operatiu policial que es va organitzar per afrontar els atacs terroristes. El calendari de la compareixença ha estat una de les qüestions que ha abordat aquest dimecres la junta de portaveus al Parlament, que també ha fixat l'ordre del dia del ple extraordinari d'aquest divendres contra el terrorisme, en què hi haurà un minut de silenci i una declaració solemne amb el suport de tots els grups. La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, serà l'encarregada de fer una proposta de text d'acord amb la declaració del Parlament que ja es va difondre la setmana passada.

Segons fonts parlamentàries, Forn ha mostrat predisposició per comparèixer ja aquest divendres a la comissió d'Interior i Junts pel Sí defensa que és el "més oportú" que es faci "al més aviat possible".És a dir, que es concentri tot aquest divendres. En declaracions després de la reunió de la Junta de Seguretat Local, Forn ha assegurat que "és important" que el Parlament conegui les "diferents línies d'investigació" i ha mostrat la voluntat que també l'acompanyi el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero; el director general, Pere Soler; i el secretari general del departament, Cèsar Puig.

Tanmateix, l'oposició ha demanat que sigui la setmana que ve. Considera que és preferible que es faci després de la manifestació de dissabte en contra del terrorisme. La CUP, per la seva banda, ha dit que el conseller ha de poder comparèixer "quan ho consideri oportú", tenint en compte les valoracions que facin la resta de grups. Al llarg del dia d'avui les formacions polítiques buscaran una data per fixar la compareixença. En tot cas, pertoca a la presidència de la comissió d'Interior, que ostenta Matías Alonso, de Ciutadans, fixar el calendar d'acord amb la mesa.

A banda del dia de la compareixença de Forn, els grups també debaten el format i l'espai on fer-la. Si bé tots estan d'acord que se celebri una compareixença pública, el PSC també ha proposat que es convoqui la comissió de matèries reservades, que és a porta tancada i presideix Forcadell, perquè el conseller també pugui entrar en qüestions que afecten directament la seguretat. En el cas que Forn tingués una urgència per transmetre als grups parlamentaris, afirmen des de l'oposició, el conseller podria comparèixer divendres en aquest marc. A Junts pel Sí li sembla bé que Forn també comparegui a la comissió en matèries reservades però també aquest divendres.

La CUP també ha proposat que la compareixença sigui integral i no només s'abordin els atemptats des de la perspectiva d'Interior, sinó també des del punt de vista de les relacions internacionals i socials. Advoquen perquè "es posin sobre la taula les causes estructurals que expliquen els atemptats". Junts pel Sí i l'oposició estan d'acord amb aquest plantejament però el grup majoritari aposta per una compareixença en paral·lel de diversos consellers: salut, ensenyament o exteriors.