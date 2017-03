La consellera d'Ensenyament defensa el traspàs de fons de les escoles bressol a les concertades per pagar nòmines

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha defensat aquest dimecres durant la sessió de control el traspàs de fons que es va fer en l'anterior legislatura, durant el mandat d' Irene Rigau, de les escoles bressol a l'escola concertada per pagar nòmines de professors, segons la versió de l'executiu. En concret, un total de 81 milions d'euros, cosa que va significar que les llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre. El Govern argumenta que aquesta pèrdua de recursos va ser coberta a través d'un pacte amb les diputacions.

En resposta al diputat de la CUP Carles Riera, Ruiz ha dit que en aquells moments la Generalitat es trobava en "circumstàncies dures" en què havia de "garantir el pagament de sous als treballadors", ja que en última instància depenen dels sindicats. "Es van fer modificacions de crèdit per poder garantir el manteniment de les nòmines", ha justificat Ruiz, tot afegint que és una pràctica habitual als departaments i que fins i tot es va fer l'any 2010 en època del tripartit.

El cupaire, però, no s'ha mostrat satisfet per les explicacions de la consellera i ha dit que si bé no és discutible jurídicament ho és "molt políticament" perquè va comportar un "desplaçament de recursos des de centres de titularitat pública a centres que són de propietat privada". També cap a les escoles que són "elitistes i que "segreguen".

Ruiz s'ha mostrat compromesa amb l'escola pública però ha instat a canviar el model de finançament de les escoles bressol.