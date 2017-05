La consulta per triar el nom dels comuns es farà entre el 17 i el 20 de maig i estarà oberta a tothom

La consulta per decidir el nom del nou espai polític dels comuns es farà entre els dies 17 i 20 de maig a través d'internet i estarà oberta a tothom. El nom escollit es farà públic la setmana del 22 de maig.

La primera reunió de la coordinadora del nou espai, que s'ha celebrat aquest dissabte a la nau Bostik de Barcelona, ha servit per aprovar els dos possibles noms del nou subjecte polític, En Comú Podem o Catalunya en Comú i el procediment d'elecció. La votació es farà a través del portal unpaisencomu.cat, i hi podrà participar "tothom qui vulgui, tant si ja està inscrit i validat com si no", segons un comunicat del nou partit, que el mes passat va celebrar la seva assemblea fundacional.

La coordinadora de comunicació i portaveu d' Un País En Comú, Elisenda Alamany, ha destacat que tant En Comú Podem com Catalunya en Comú "són dues marques prou potents per poder encapçalar el país que volem liderar amb aquest subjecte polític".

Alamany ha valorat que el procés d'elecció de nom del nou espai polític compleix amb "tres aspectes fonamentals: la transparència, la radicalitat democràtica i sobretot la implicació de la gent". Alamany ha afegit que l'executiva no es decantarà per cap de les dues opcions.

En aquesta primera reunió de la coordinadora també s'ha seguit enfortint l'estructura organitzativa del nou espai polític i s'ha debatut sobre qüestions relacionades amb el seu ideari.