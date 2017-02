Un correu electrònic prova l'existència del "senyor aconseguidor" del 3%, segons 'El Mundo'

Germà Gordó es reunia al seu despatx del Palau de la Generalitat amb empreses que aspiraven a aconseguir que els adjudiquessin obres públiques, segons publica avui el diari 'El Mundo'. Aquestes reunions es produïen quan Gordó era secretari de Presidència, al govern d'Artur Mas, de manera que no hi hauria cap justificació tècnica per a aquestes trobades, ja que no el seu càrrec no tenia res a veure amb les obres públiques.

'El Mundo' basa la seva informació en dades de la investigació de la Fiscalia i la Guàrdia Civil dins de la qual s'han produït les detencions d'aquesta setmana. Tot i que el sumari encara és secret, el rotatiu ha sabut que un dels empresaris arrestats dijous i posats en llibertat ahir, Josep Manel Bassols, que era delegat a Catalunya de l'empresa Oproler, va ser informat que el president de la companyia, Sergio Lerma, tenia una cita amb Gordó el quatre de setembre del 2012, quan l'empresa aspirava a aconseguir l'encàrrec de reconstrucció d'un institut de Manresa. Tant Lerma com Bassols van ser detinguts dijous.

A partir dels correus electrònics entre càrrecs i treballadors d'aquesta empresa, la Guàrdia Civil també hauria descobert l'existència del "senyor aconseguidor", esmentat directament per un treballador que havia de calcular els costos del projecte i afegir-hi el 3% de la comissió.

Aquest tècnic arriba a la conclusió que la companyia ha de demanar per fer l'obra entre 1.270.000 euros i 1.280.000, i afegeix: "S'inclou en aquesta xifra el 3% del Senyor aconseguidor [sic], de manera que ens quedaríem 20.000 o 30.000 euros per sota de la xifra d'adjudicació proposada i 50.000 o 60.000 euros per sota de l'oferta més econòmica de la qual disposen (de Ferrovial)".

El correu també destapa, per tant, que Oproler –que formava part de la unió temporal d'empreses (UTE) formada amb el Grupo Soler– tenia informació privilegiada sobre les ofertes dels altres aspirants a guanyar el concurs per poder fer una oferta més econòmica i obtenir l'adjudicació, com finalment va ser. El que no aclareixen aquestes dades és qui se suposa que era el "senyor aconseguidor".

'El Mundo' també explica que ha contactat amb Germà Gordó i que ell nega haver comès cap il·legalitat, al marge de si es reunia o no amb les empreses, i assegura que si alguna companyia li hagués ofert un tracta fora de la llei l'hauria denunciat.