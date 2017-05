Brussel·les acusa el govern espanyol de no fer prou contra la corrupció

La Comissió Europea està preocupada per l'alt nivell de corrupció a Espanya. En un informe sobre l'Estat que ha publicat aquest dilluns, Brussel·les acusa el govern espanyol de no fer prou per frenar el problema. L'executiu comunitari recrimina a Madrid que no hagi posat en marxa prou iniciatives per prevenir nous casos de corrupció, especialment a les administracions locals i autonòmiques.

"Tot i l'augment de les investigacions de corrupció de casos que afecten els governs regionals i locals, no s'han desenvolupat estratègies específiques de prevenció per reduir els riscos de corrupció a aquests nivells de govern", afirma l'informe. Brussel·les critica que no hi hagi col·laboració entre les diferents administracions locals i autonòmiques per compartir estratègies preventives.

En el seu informe, la CE també adverteix que els últims canvis de la llei d'enjudiciament criminal, del 2015, que limiten el temps de les investigacions, poden donar com a resultat la "impunitat" en casos de corrupció "complexos". Segons el document, "els límits de temps poden ser insuficients".

La Comissió Europea també retreu al govern de Mariano Rajoy que no hi hagi cap legislació que protegeixi adequadament els delators de casos de corrupció i la manca d'independència de l'Oficina de Conflictes d'Interès, un òrgan que depèn del ministeri d'Hisenda.