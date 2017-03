El corrent anticapitalista de Podem demana seguir amb els comuns

La crisi a Podem a Catalunya amenaça la cúpula. Després que Jèssica Albiach es desmarqués de la decisió oficial del partit de no sumar-se a la nova formació dels comuns, l'espai Revolta Global -amb un pes important a la direcció- ha anunciat que participarà el 8 d'abril en l'assemblea fundacional del nou subjecte polític al voltant d' Ada Colau. L'objectiu és "fer propostes constructives anticapitalistes, rupturistes i en favor de la democràcia interna i la participació des de baix", explica Revolta Global en un comunicat.

Albiach: "Vull un Podem que no expulsa, ni amenaça, ni busca el conflicte permanent"El moviment anticapitalista, del qual forma part el diputat de Catalunya Sí Que es Pot Joan Giner, defensa "la necessitat d’un nou projecte confluent que pugui articular una majoria política de canvi i de ruptura a Catalunya" i deixa clar que " la crisi entre Podem i Barcelona en Comú, ICV i EUiA és una molt mala notícia que debilita a tothom". "Esperem que la situació generada després de l’anunci de Podem de retirar la seva candidatura a l’Assemblea del dia 8 d’abril sigui transitòria i es pugui reconduir el més aviat possible [...] Tot procés d’aliança i de suma d’esforços és difícil i complex, però no podem renunciar-hi si realment volem articular una nova majoria política", afegeix el text.

Amb tot, els militants de Revolta Global seguiran participant "a Podem, a Barcelona en comú i a altres candidatures locals amb l’objectiu de fer avançar les idees anticapitalistes des d’una perspectiva unitària i confluent".

En declaracions al diari ARA, Giner ha defensat que sempre han estat a favor de la confluència i que cal "tendir ponts" per arribar a acords amb el nou partit. Giner ha rebutjat que aquest posicionament impliqui una divisió dins de la cúpula de Podem i ha assegurat que la direcció va aprovar "per unanimitat" no participar a l'assemblea fundacional del proper 8 d'abril. "Jo vaig votar a favor de retirar la candidatura", ha dit. Tot i així, Giner ha explicat que "Revolta Global és independent" i que "el comunicat va més enllà dels membres de Revolta Global que estem a la direcció". Hi ha membres d'aquest corrent polític dins de diferents entitats socials com la PAH, Barcelona en Comú o Procés Constituent. I també dins de Podem. Segons Giner, el de Podem no participaran al nou partit polític, però la resta si.