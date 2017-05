La Guàrdia Civil implica Cifuentes en el finançament irregular del PP

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil demana investigar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, pels delictes de prevaricació i suborn en adjudicacions del servei de cafeteria, cuines i menjadors de l' Assemblea de Madrid a l'empresa Grupo Cantoblanco, propietat de l'expresident de la patronal madrilenya Arturo Fernández, els anys 2009 i 2011.

El sumari sobre la peça del presumpte finançament irregular del PP inclou un informe de l'UCO de l'1 de març que analitza exclusivament aquestes adjudicacions. En l'escrit es conclou que les adjudicacions podrien estar arreglades i es denuncia el paper que hi va tenir l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid.

Segons l'informe, els contractes d'adjudicació d'aquests serveis "es van articular a través d'una pluralitat d'arbitrarietats que van ser comeses per les persones que van conformar el comitè d'experts en les dues licitacions".

Entre les persones que van formar part d'aquest comitè, i que la UCO esmenta expressament, hi ha Cifuentes, que va ser presidenta de la mesa de contractació aquests anys -quan era vicepresidenta de l'Assemblea de Madrid-, i que està subjecta a aforament actualment.

El fet que Cifuentes fos membre del comitè d'experts i que exercís com a presidenta de la mesa de contractació és, assenyala l'informe, una "circumstància contrària a la legalitat i que vulnera la imparcialitat que ha de presidir l'actuació de la presidenta de la taula de contractació".

"La situa, a més, com a intervinent en les valoracions arbitràries i en l'aprovació d'aquestes mateixes valoracions efectuades per la mesa de contractació en una decisió amb potestat resolutòria", afegeix.

D'aquesta manera, Cifuentes presidia les meses de contractació alhora que participava com a component dels comitès d'experts que van efectuar les valoracions de les ofertes dels licitadors, resumeix la UCO.

La UCO també ressalta que l'empresa d'Arturo Fernández també va optar al servei de cafeteria de l'Assemblea l'any 2006, però no va resultar ser adjudicatària.

Arturo Fernández és una de les persones que estan acusades de finançar de manera irregular el PP mitjançant donatius de diners a la Fundació per al Desenvolupament Econòmic i Social de la Comunitat de Madrid (Fundescam), un assumpte pel qual el va interrogar el jutge quan el va citar a declarar com a imputat.

Aquests donatius -la UCO els xifra en 160.000 euros i el mateix Fernández, davant el jutge, els va situar en 60.000- es van produir en dates pròximes a la campanya electoral del 2007, concretament al març d'aquell any.

Quan es van produir aquestes aportacions de Fernández, Cifuentes era patrona d'aquesta fundació, com destaca la UCO en un altre informe del sumari, en el qual ressalta la "coincidència" d'aquest càrrec amb la seva pertinença al Partit Popular de Madrid i als comitès de campanya d'aquesta formació quan es van efectuar les aportacions econòmiques.

Segons la Guàrdia Civil, hi ha indicis, per tant, que es va afavorir al Grupo Cantoblanco perquè aconseguís l'adjudicació dels contractes, en vista d'aquests "importants" donatius que va fer l'empresari a Fundescam, una fundació "directament vinculada amb el Partit popular de Madrid "que va servir per" finançar de manera encoberta "al mateix" perquè sufragués despeses electorals al marge de qualsevol tipus de fiscalització", conclou l'informe.