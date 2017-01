Els crítics de C’s qüestionen els preparatius del congrés

El camí fins al congrés que l’ha de ratificar un cop més com a president de Ciutadans està sent un maldecap per a Albert Rivera. Si en el consell general que el partit va celebrar el 17 de desembre a Barcelona Rivera ja va patir per imposar la seva tesi en la ponència sobre els valors de la formació -la proposta de definir el partit com a “constitucionalista, liberal, demòcrata i progressista” va guanyar per només tres vots-, el procés de votació de les esmenes presentades per les diferents agrupacions a les tres ponències que es debatran i votaran en el congrés que el partit celebrarà el 4 i el 5 de febrer també està sent tortuós per al dirigent taronja.

TranC’sparencia, un grup crític dins de Ciutadans que diu que representa centenars de militants, va emetre ahir un comunicat en què qualifica de “fiasco de proporcions bíbliques” el sistema de votació de les esmenes. Segons el relat dels crítics, l’“embolic” s’ha produït perquè “no queda clar quin era el nombre de vots que tindria cada afiliat” i perquè com que existia la possibilitat de donar suport, rebutjar o abstenir-se en cada esmena, tampoc queda clar com s’han de comptar després aquests vots. A més, asseguren que als militants se’ls han explicat almenys tres mètodes diferents, de manera que les agrupacions han aplicat “criteris dispars” en el procés de votació, un fet que creuen que pot alterar els resultats sobre la tria de les esmenes que arribaran a debatre’s al congrés de C’s, ja que només se n’acceptaran fins a vint per ponència.

Tot plegat és un embolic que enterboleix el clima dins del partit que lidera Albert Rivera i que, segons el corrent crític TranC’sparencia, “difícilment pot ser atribuït només a la incompetència de la direcció” del partit, sinó que “sembla un pla premeditat per crear el caos entre els afiliats”.