Els crítics de Podem criden a la participació en l'assemblea fundacional del partit dels comuns

El nou partit dels comuns naixerà dissabte al Pavelló de la Vall d'Hebron amb presència de Podem, malgrat que l'executiva del partit lila s'hagi desmarcat de la confluència. Juntes Podem, Podem Confluent i en Comú, Som Maresme i Avancem En Comú, són les quatre candidatures integrades per militants del partit lila que s'han presentat a les primàries dels comuns.

En un comunicat conjunt, totes quatre han lamentat aquest dimecres la decisió de Podem Catalunya de no participar en la construcció del nou espai "de ruptura i canvi" impulsat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i han fet una crida a la participació en l'assemblea fundacional d'aquest dissabte. De fet, un cop es tanquin les votacions, alguns d'ells podrien acabar a l'executiva o a la coordinadora, els dos òrgans provisionals previstos pel partit que encapçalarà d'inici Xavier Domènech.

"Ens hem presentat perquè la confluència, avalada reiteradament per les assemblees ciutadanes, ha estat la que Podem ha defensat i sempre ha estat avalada per la direcció estatal. No ens hem mogut d'on estàvem", indiquen en el comunicat. El nou partit representa, segons els crítics, una via per a superar "l'atzucac" que viu Catalunya.

També recorden que han "defugit" de les confrontacions -no han criticat públicament al secretari general del partit, Albano Dante Fachin- i que han actuat amb "discreció, coherència i seriositat" per protegir l'alternativa que s'està construint a Catalunya. Les candidatures defensen que la seva decisió és una mostra de la "voluntat de tendir pons i generar espais de treball comú" on els membres de Podem puguin continuar participant en la creació del nou partit polític.