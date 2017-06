Un exalt càrrec d'Esperanza Aguirre tenia 146 lingots d'or a Suïssa, segons 'El Mundo'

Eduardo Larraz, conseller delegat de l'empresa pública de la Comunitat de Madrid Arpegio, tenia 146 lingots d'or amagats en un banc a Suïssa, segons ha avançat el diari 'El Mundo'. Aquest exalt càrrec de l'etapa Esperanza Aguirre està sent investigat per la trama Púnica, i el 2013 va declarar a Hisenda que tenia 1 milió d'euros a Suïssa i aquests lingots, valorats en 2 milions més.

El jutge Eloy Velasco -fins aquesta setmana instructor del cas Púnica- creu que aquests diners provenen de comissions il·legals de les activitats que dirigia l'exvicepresident de Madrid Francisco Granados.

"Pobres de solemnitat"

Larraz també va ser cap de gabinet de la diputada del PP al Congrés Celia Villalobos. Just ahir Villalobos va fer unes declaracions polèmiques relacionades amb l' afer Manuel Moix, que després de conèixer la notícia dels lingots, tenen una segona lectura: "Potser volem [els càrrecs públics] que surtin d'una clausura o siguin pobres de solemnitat i no tinguin dret a tenir res. No ho sé".