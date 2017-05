El debat a Ferraz encén les alarmes al PSC

“No veig clar el resultat a les primàries del PSOE. Serà més ajustat del que alguns pensen i em preocupa la digestió posterior”. Les paraules de Miquel Iceta en una entrevista a l’ARA a finals de març van ressonar ahir a la seu del PSC. Un grup de dirigents, entre els quals hi havia el mateix Iceta o el president del partit, Àngel Ros, es van reunir al carrer Nicaragua per seguir l’únic debat que hi haurà entre els tres candidats a liderar el PSOE. Amb les càmeres gravant l’escena, les reaccions eren molt mesurades, però en privat diversos dels presents lamentaven la tensió entre els favorits: Susana Díaz i Pedro Sánchez. Una tensió que, guanyi qui guanyi, tindrà conseqüències en el futur del PSOE i, inevitablement, en el del PSC.

Ja abans que comencés el debat, el secretari d’organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, va reclamar als candidats que “no mirin pel retrovisor el que ha passat recentment” i treballin per “cohesionar” el partit. Minuts després, els retrets de Sánchez a Díaz per l’abstenció a la investidura de Mariano Rajoy o els dards de la presidenta andalusa pels resultats electorals de l’exsecretari general deixaven clar que la crida del PSC era en va.

Illa va reiterar la neutralitat del partit català davant la cursa per liderar Ferraz, però també va assenyalar la seva preocupació pel “futur” del socialisme a l’Estat. “El procés de primàries és molt divisiu i portarà a una difícil gestió dels resultats”, afirma un membre de l’executiva del PSC a l’ARA, i afegeix que el recompte d’avals -Díaz es va imposar a Sánchez per només 6.000 firmes- reforça aquesta teoria. Una altra veu de la direcció creu que és precisament el debat d’ahir el que confirma que al PSOE s’enfronten dos perfils “irreconciliables” i sense voluntat d’integració mútua. “El debat ha sigut més trencador que altra cosa”, diu, i el primer dirigent afegeix que “el conflicte intern del PSOE sempre s’acaba traslladant a la relació PSC-PSOE”. L’acord que van signar els dos partits per tancar la crisi per la investidura de Rajoy, així com la lleialtat promesa per Iceta al futur secretari general, van asserenar els ànims entre socialistes catalans i espanyols. Però un escenari de fractura al PSOE podria reobrir ferides entre les executives.

No és cap secret que la neutralitat activa del PSC es va basar des del primer moment a posar ous a totes les cistelles, però tampoc que la gran majoria de la militància està amb Pedro Sánchez -així ho demostren els més de 6.000 avals recollits pel candidat madrileny, enfront del miler de la baronesa -. Només per això, no són pocs els dirigents que veuen una victòria de Díaz a nivell estatal com el pitjor escenari per al PSC. En cas de guanyar Sánchez, però, la vella guàrdia del PSOE, que dona suport a la presidenta andalusa, miraria amb recel cap a Catalunya. Risc de tensió en els dos casos.

La incògnita de Patxi López

Diversos càrrecs del PSC confien que la gira estatal d’Iceta dels últims mesos -que va permetre que el PSC pogués votar a les primàries- blindi el partit sigui quin sigui el resultat de diumenge que ve, mentre que algun dirigent espera que Patxi López suavitzi el xoc entre les dues ànimes Ferraz i, per tant, les conseqüències de la votació sobre el PSC.

En el debat d’ahir, però, tant partidaris de Sánchez com de Díaz a Catalunya van coincidir a assenyalar la sintonia de l’exlehendakari amb la presidenta andalusa. “El Pedro és el que s’ha vist més distanciat dels altres dos”, deien des de l’equip català de la candidata, mentre que els sanchisteseren més contundents: “Estic convençut que [López] hi és per prendre vots al Pedro”, diu un càrrec local, que recorda que el basc va tornar a rebutjar ahir fer tàndem contra la candidatura de Díaz.