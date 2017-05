Podem decidirà si avala el referèndum unilateral abans de les vacances

La direcció de Podem engegarà a partir de dilluns vinent el debat sobre el posicionament del partit en relació amb el referèndum unilateral d’autodeterminació. El secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, no ha volgut fixar una data per acordar el posicionament del partit, però ha avançat que el debat es podria tancar abans de les vacances, si es tenen presents els plans del Govern d’establir data i pregunta per aquelles dates. Aquest debat intern podria concloure amb una consulta telemàtica com ja es va fer amb la confluència frustrada amb els comuns. Davant el bloqueig del PP perquè la ciutadania pugui exercir el dret a decidir, Fachin ha reiterat que consultaran les bases per donar una "resposta clara". El dirigent ha recordat que "sempre hem defensat que el referèndum sigui acordat", però davant "la negativa de l’Estat a escoltar el clam del 80% de la ciutadania" han decidit abordar el debat sense ambigüitats. Per aquest motiu, la formació lila enviarà uns documents, que encara s’estan enllestint, per debatre la postura del partit als 120 cercles que té arreu de Catalunya. "Els documents reflectiran el posicionament de la formació", ha revelat el secretari general, tot i que ha deixat clar que la decisió final la tindrà la militància. En qualsevol cas, Fachin ha subratllat que "en aquest procés de debat es plantejarà un sí o un no", descartant la llibertat de vot.