Turull: "Les querelles de la Fiscalia són la versió del 'todos al suelo' del 23-F"

La decisió de la Fiscalia Superior de Catalunya de presentar una nova querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tres membres de JxSí per l'aprovació de la resolució del referèndum ha crispat, aquest dijous, el ple del Parlament. Els retrets creuats han tingut com a protagonistes per una banda JxSí i per l'altra C's i el PP.

La picabaralla s'ha iniciat amb el president de JxSí al Parlament, Jordi Turull, ha comparat la Fiscalia i el Tribunal Constitucional amb els colpistes que van entrar al Congrès el 23 de febrer de 1981: " És la versió 2017 del 'todos al suelo'". Turull havia sol·licitat la paraula per demanar una reunió urgent de la Junta de Portaveus en acabar el ple, per tal d'analitzar la nova querella, petició que la presidenta del Parlament ha acceptat.

El comentari ha fet enfadar als portaveus dels grups de C's i del PP. Carlos Carrizosa (C's) ha defensat que la Fiscalia és un òrgan independent del TC i ha recordat que els partits catalans històricament han estat "partícips" de nomenaments de magistrats de l'alt tribunal des del Congrés dels Diputats. Per la seva banda, el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández ha titllat de "lamentable" la comparació de Turull.

A l'acabar el ple, la Junta de Portaveus s'ha reunit per analitzar la querella. Ni el portaveu dels populars, Alejandro Fernández, ni el seu portaveu adjunt, Santi Rodríguez, no han assistit a la reunió com a senyal de protesta per les declaracions de Turull.

A més, el líder del PPC Xavier García Albiol ha titllat d'aberració democràtica la comparació amb el 23F perquè va ser "un dels fets més tristos dels últims 50 o 100 anys" en la història d'Espanya i ha acusat al grup de JxSí al Parlament de portar el procés sobiranista fins al punt de " posar en risc l'autogovern i la convivència social" a Catalunya.

Per al popular, JxSí busca crear un clima polític que pot acabar en " conflicte social als carrers" i arribar a una situació limit i, per aquest motiu, el seu partit renuncia a acudir "per primera vegada a la història" a la Junta de Portaveus del Parlament. "Que no esperin que participem en circs que degraden".

Polèmica a Twitter

La polèmica sobre la decisió de la Fiscalia ha continuat a les xarxes. La mateixa Carme Forcadell ha fet una piulada en què desaprova la decisió perquè "no es querellen per fets, es querellen pel que som i pensem" i sosté que continuarà defensant la democràcia i el debat.

Avui queda més clar que mai: no es querellen per fets, es querellen pel que som i pensem. Continuarem defensant la democràcia i el debat! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 de febrero de 2017

El secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de CSQP, Joan Josep Nuet, ha quedat fora d'aquesta darrera querella de la Fiscalia, a diferència d'anteriors procediments. Nuet ha volgut fer una primera reacció a Twitter on ha mostrat el seu suport als "quatre companys de la Mesa" i ha denunciat la "politització barroera i intolerable" que suposa la denúncia, i la "discriminació ideològica" que hi veu en els motius que han portat a incloure la resta a la querella i excloure'l a ell.

Querella d la fiscalia contra 4 companys/es d Mesa del @parlament_cat Una discriminació ideològica i una politització barroera i intolerable pic.twitter.com/Ngb3ipWdqg — NUET (@NUET) 23 de febrero de 2017

També el president de l'Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez ha criticat via Twitter les querelles, les inhabilitacions i els judicis per " als qui volen que el poble voti" i, en canvi, " als qui roben: poc més que catifa vermella".

Als qui roben: poc més que alfombra vermella i als qui volen que el poble voti; querelles, inhabilitacions i judicis.Parlem clar:A LA MERDA! https://t.co/EjHILUdY3w — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 23 de febrero de 2017

De fet, l'ANC ha emès un comunicat per valorar la querella, que considera que "atempta contra l'Estat de Dret". L'entitat sobiranista defensa que deixar fora Joan Josep Nuet és una "persecució discriminatòria del tot impròpia d'un Estat de Dret", perquè "ataca" uns diputats i en deixa uns altres de banda.

L'ANC també ha comparat el cas amb el cop d'Estat del 23F. "Llavors, un tinent coronel de la Guàrdia Civil va haver de fer la feina bruta d'una part de l'aparell de l'Estat i va acabar a la presó", ha advertit. L'escrit demostra, assegura l'entitat, que "en comptes de defensar l'Estat de Dret es dedica a defensar l'aparell de l'Estat".