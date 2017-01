La dona de Bárcenas: "No sóc tonta per no qüestionar mai el meu marit"

Després de quatre dies d'interrogatori a Luis Bárcenas, finalment ha arribat aquest dilluns el torn de la seva dona, Rosalía Iglesias, a qui l'extresorer va provar d'exculpar durant tota la seva declaració. Iglesias ha subscrit la versió del seu home i ha assegurat que ella firmava tots els documents que li donava perquè tenia una "total i absoluta confiança" en ell i "tot el que ell fa li sembla bé". La dona de Bárcenas s'enfronta a una pena de 24 anys de presó per ser titular d'un compte a Suïssa i provar de justificar un ingrés de 560.000 euros al seu compte de Caja Madrid el 2006 com a guanys procedents de la compravenda d'art.

"Jo no sóc tonta, però si el meu marit em diu... i, és clar, mai poso en qüestió el que diu, ni l'hi he posat... doncs això, que són uns documents per firmar, i gestiona una cartera de valors que requereix la meva signatura, no em posaré a mirar", ha assenyalat a la seva advocada. A diferència de l'interrogatori a Bárcenas, la declaració d'Iglesias ha durat només 50 minuts, ja que només ha contestat a la seva advocada. L'esposa de l'extresorer ha assegurat que durant els vuit anys que han passat des que va sortir el cas a la llum "mai" ha perdut la confiança en el seu marit.

En ser preguntada sobre si ha comès els presumptes delictes en connivència amb el seu home, Iglesias ha dit: "No, en connivència amb mi... en connivència amb mi, no és si és en connivència". La dona de Bárcenas ha afegit que l'extresorer mai li parlava de feina a casa i que ella s'encarregava de les tasques de la llar.