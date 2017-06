El jutge decreta llibertat provisional per a Francisco Granados

L'ex conseller madrileny Francisco Granados queda en llibertat provisional, un cop constatada la fiança de 400.000€ que ha accedit a pagar. Així ho ha decretat el jutge Eloy Velasco, que ha posat com a mesures cautelars les compareixences el dia 1 i 15 de cada mes, facilitar un telèfon on se'l pugui localitzar i un correu electrònic, fixació de domicili i prohibició de sortida del territori sense autorització judicial.

Per abonar la fiança, Granados va dipositar primer 100.000 euros en metàl·lic i després els seus familiars van aportar tres finques com a aval, segons fonts de l'Audiència Nacional. La primera va ser refusada pel jutjat perquè estava sent investigada, i a les altres dues s'hi van destinar pèrits per acreditar que el seu valor superava el doble que el que li queda per pagar, tal com exigeix la llei. Les dues van ser taxades per més de 800.000 euros.

El jutjat ha oficialitzat l'abonament de la fiança, i a partir d'aquest moment Granados queda en llibertat després de més de dos anys i mig de presó preventiva pel cas Púnica. Velasco va posar a Granados aquesta fiança per recuperar la llibertat el 17 de maig i ho va justificar perquè ja s'havien fet els últims registres en la causa i, per tant, disminuïa el risc de destrucció de proves, a més de l'aixecament del secret que hi havia sobre diverses peces separades, principalment la del finançament il·legal del PP de Madrid.

Granados està en presó preventiva des del 2014 pels delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències, entre altres, dins el cas Púnica, en què s'investiga una trama de pagaments d'empresaris a polítics a canvi de favors.