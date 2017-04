Les defenses dels membres de la mesa querellats demanen ajornar les seves declaracions

Les defenses de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dels altres membres de la mesa querellats - Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet- han demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ajorni les seves declaracions que la magistrada del cas havia citat pel mes de maig. Els advocats al·leguen "qüestions i incompatibilitats d'agenda" per poder garantir "un període suficient per preparar la defensa", tal com contempla, expliquen, el Tribunal Europeu dels Drets Humans.

La magistrada Maria Eugènia Alegret va citar Forcadell i Simó el proper 8 de maig, per tant, justifiquen que "només hi ha 7 dies hàbils" entre la notificació i la data prevista. En el cas de Corominas i Barrufet, la citació és pel dia 12 de maig. El mateix dia que Alegret va notificar la citació als quatre querellats, també va comunicar al secretari tercer de la mes, Joan Josep Nuet, la seva inclusió en la causa i la querella de la fiscalia.