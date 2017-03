El ple del Consell Comarcal del Barcelonès aprova per majoria absoluta la seva dissolució

El ple del Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) ha aprovat aquest dimecres per majoria absoluta una moció unitària pactada a últim moment pels set grups que el composen per instar a la Generalitat i al Parlament a iniciar el procediment de supressió de la institució.

La moció, que finalment ha unificat les presentades pel govern comarcal (PSC i CiU) i ERC, també inclou col·laborar activament amb la Sindicatura de Comptes de la Generalitat i amb la Fiscalia per esbrinar possibles irregularitats en la gestió de la institució. Aquest últim punt, que no formava part de la moció presentada pels grups del govern comarcal, finalment ha estat acceptat per la totalitat de formacions en el que han definit "com un gest de responsabilitat compartida".

Un cop aprovada la moció, el president del Consell Comarcal, Francesc Josep Belver, ha fet una encesa defensa de la institució "lamentant l'espectacle mediàtic" a què se l'ha sotmès en les darreres setmanes des de la publicació de l'informe de la Sindicatura de Comptes i recordant que cap altra institució a Catalunya ha estat tant fiscalitzada.