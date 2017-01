Els votants del PP prefereixen Susana Díaz com a líder del PSOE

El 70% dels votants del PP prefereixen Susana Díaz com a líder del PSOE, per sobre de Pedro Sánchez, que només és el preferit pel 10% dels enquestats d'aquesta orientació, segons una enquesta que publica avui el diari 'El Mundo'. Per contra, quan la pregunta es fa entre els votants socialistes, el guanyador és Pedro Sánchez, tot i que no per gaire diferència. El polític socialista té a favor el 53,8% dels votants del seu partit, però hi ha un 34,6% que optarien per la presidenta andalusa. Entre el votants de Podem, la majoria sí que és aclaparadora: un 75% prefereixen l'exlíder del partit socialista, molt per sobre dels que aposten per Susana Díaz, que es queden en el 7,8%.

Susana Díaz és també la preferida dels votants de més edat. Segons l'enquesta, el 51,2% de les persones més grans de 65 anys la prefereixen a ella, mentre que només un 27% opten per Sánchez. Per contra, un 43,32% de les persones que tenen entre 45 i 64 anys prefereixen Sánchez, per sobre del 32,8% que s'estimen més que Díaz sigui la candidata.

El partit socialista, que viu una crisi interna sense precedents, encara no ha posat data per celebrar el congrés on haurà d'intentar fixar de nou el rumb. Una altra enquesta del rotatiu espanyol advertia que si ara se celebressin eleccions els socialistes passarien a ser tercera força, per darrere de Podem, que escalaria una posició.