El PSC assegura que no perd "pes" ni "autonomia" amb l'acord amb el PSOE

El PSC ha aprovat aquest dilluns el document que actualitza el protocol d'unitat que l'uneix al PSOE des del 1978. El text, avançat per l'ARA, compromet els socialistes catalans a acatar les decisions de " naturalesa i rellevància constitucional" que es prenguin a Ferraz i reforça tant l'"autonomia" dels dos partits com la "lleialtat" i "equilibri" entre les dues formacions, dos principis que diversos barons del PSOE van veure vulnerats per part del PSC quan el partit català va mantenir el 'no' a la investidura de Rajoy. El document, que també ha aprovat l'executiva del PSOE, ha estat presentat pel secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, en roda de premsa a Barcelona, i serà signat aquest dimarts pel president de la gestora, Javier Fernández, i el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta.

Llegeix els detalls de l'acord entre el PSC i el PSOEMalgrat els termes en què s'expressa el document, Illa ha assegurat que amb l'acord el PSC no perd ni "autonomia" ni "pes". "Tots dos [partits] hi guanyem i ningú perd pes", ha dit, i ha negat que la resolució de la crisi amb el PSOE suposi un "reculada" respecte a la posició que tenia abans de la crisi amb Ferraz. L'actualització del protocol, ha dit, serveix per "enfortir" la relació entre les dues formacions i " prevenir, evitar i resoldre conflictes" futurs. Illa no s'ha volgut mullar, però, sobre el significat pràctic de l'acord. En ser preguntat per si es podria produir, a partir d'ara, un desacatament del PSC com el que es va produir en la investidura del president espanyol, el dirigent català ha preferit no "especular". "L'acord s'ha fet per evitar que passin coses com les que van passar", s'ha limitat a dir.

Davant el fet que el text reforci el consens amb el PSOE en les decisions que es prenguin a partir d'ara a Catalunya -a través d'una comissió bilateral entre els dos partits- Illa ha admès: "Nosaltres mai, i ara tampoc, podem actuar d'esquena al PSOE". Un dels temes que caldrà parlar amb Madrid a partir d'ara són els pactes electorals i acords de governabilitat, els quals Iceta va assegurar fa unes setmanes que el el PSC decidirà lliurement. De qui serà l'última paraula? Illa ha respost que prefereix no situar-se encara en aquest "escenari".