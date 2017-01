Els militants del PSC podran participar en les primàries del PSOE si prèviament s'apunten a un cens

Els militants del PSC podran votar a les primàries per elegir el secretari general del PSOE si s'apunten prèviament a un cens. Aquesta és la solució a què han arribat els equips negociadors dels dos partits, que avaluen la seva relació després de la crisi oberta per la ruptura a la investidura de Mariano Rajoy.

Segons han confirmat fonts socialistes aquest dijous, aquesta és la proposta a la qual s'ha arribat per salvar un dels esculls en la revisió de les relacions entre el PSOE i el PSC i que compta amb el vistiplau de les dues formacions, tot i que encara hi ha de resoldre alguns matisos.

Després que el PSC decidís incomplir el mandat del Comitè Federal del PSOE, del qual forma part, i votar 'no' a la investidura de Rajoy, la direcció del PSOE, ja en mans de la gestora, va decidir revisar la relació que l'uneix amb el seu partit germà.

Alguns socialistes, entre ells la federació del PSOE andalús, van defensar llavors que calia acabar amb la asimetria que, al seu parer, dominava les relacions entre els dos partits.

Els més crítics amb aquesta vinculació insistien que no es podia permetre que el PSC formi part dels òrgans del PSOE, pugui participar en la presa de decisions.

Mentrestant, després que s'escenifiqués la divisió en la investidura, el PSC s'ha esforçat per rebaixar la tensió amb el PSOE. El seu primer secretari, Miquel Iceta, ha redoblat els seus contactes amb les federacions socialistes per defensar la seva voluntat d'arribar a un acord per continuar junts.

Suport de Patxi López al PSC



Des del primer moment, la gestora va insistir que hi havia dos assumptes a abordar, l'orgànic, però també el discurs polític, ja que considerava que en algunes qüestions el PSC havia entrat en contradicció amb el PSOE.

En el capítol orgànic, a més de la representació en els òrgans del PSC, la qüestió clau era la participació en les primàries. Tant en la gestora com en la pròpia comissió negociadora, alguns socialistes han assegurat que la seva exclusió d'aquest procés estava damunt de la taula.

Aquesta possibilitat va ser rebutjada des del primer moment per l'únic socialista que ha confirmat que vol presentar-se a les primàries, el exlehenkari Patxi López.

A la roda de premsa en què va anunciar la seva voluntat de concórrer, va defensar que seria "un error majúscul" deixar el PSC fora de les primàries i ha avisat que el defensaria amb totes les seves forces.