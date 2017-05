PP i PSOE pacten que el diputat de Nueva Canaria presideixi la comissió de la caixa B i en deixen fora el PDECat

La comissió d'investigació pel presumpte finançament il·legal del PP serà presidida pel diputat de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, després que el PP i el PSOE hagin arribat a un acord d'última hora per a la composició de la mesa. El PP havia proposat que fos el portaveu adjunt del PDECat, Jordi Xuclà, l'encarregat de liderar la mesa, en compliemnt del "pacte de cavallers", que hi ha a la cambra que siguin els grups minoritaris els que presideixin aquest tipus de comissions.

Tant el PSOE com Ciutadans, però, havien vetat que Xuclà la presideixi, perquè entenen que no ho ha de fer un diputat d'un partit esquitxat per la corrupció, i finalment no hi ha hagut un nom alternatiu sobre la taula a temps per a la constitució de la comissió, i s'ha ajornat la constitució fins a aquesta tarda, quan els dos grans partits han pactat el nou nom. Com que Quevedo forma part del grup mixt, el mateix que el PDECat, ha calgut modificar la composició de comissió, i Xuclà no en formarà part.

La comissió d'investigació del rescat a les caixes, que també havia de ser constituïda avui, serà presidida per una altra diputada canària: Ana Oramas, de Coalició Canària, després que els grups hagin rebutjat fer president un representant de Ciutadans.