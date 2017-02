La mesa del Parlament accepta tramitar la reforma del reglament de JxSí per incloure una nova via exprés de desconnexió

La mesa del Parlament, amb majoria independentista, ha admès a tràmit aquest dimarts la proposta de Junts Pel Sí, que va avançar ahir l'ARA, per reformar el reglament del Parlament i afegir una nova via exprés de desconnexió. Ho ha fet de manera condicionada a què la coalició sobiranista especifiqui que la reforma s'ha de fer a través d'una ponència conjunta de tots els grups parlamentaris. En l'escrit de JxSí que s'ha debatut aquest dimarts no s'especificava aquesta condició -la única que permet reformar el reglament de la cambra- fet que ha comportat un avís per part dels lletrats del Parlament.

Fonts de la majoria sobiranista han explicat a l'ARA que modificaran la proposta per fer evident que plantegen la creació d'una ponència conjunta que modifiqui el reglament del Parlament. Aquesta ponència hauria d'elevar un text al ple del Parlament i, si els grups accepten tramitar-lo, començaria a debatre's en comissió. El text final tornaria al ple per la seva aprovació definitiva.

La ponència conjunta per reformar el reglament serà "obligatòria" per a tots els grups, segons subratllen fonts parlamentàries. Com que aquesta és la única via de reforma del reglament, els partits no es poden negar a participar-hi. La situació és diferent a la de les ponències conjuntes de les tres lleis de desconnexió, que van ser anul·lades pel Tribunal Constitucional, perquè JxSí i la CUP -els dos únics grups que volien participar-hi- podien optar per altres vies de tramitació.

La propera Junta de Portaveus, prevista per d'aquí a quinze dies, serà l'encarregada de tractar el tema, i un cop escoltat els portaveus, la mesa prendrà una decisió definitiva. El plantejament de JxSí és incloure al reglament la possibilitat que els grups parlamentaris puguin optar per una tramitació en lectura única de les proposicions de llei, és a dir, que en un sol debat quedin aprovades, esquivant tots els tràmits parlamentaris. La modificació reglamentària està pensada per tramitar la llei de transitorietat jurídica, que JxSí i la CUP pretenen que marqui el moment zero de la desconnexió amb l'ordenament jurídic espanyol.

En tot cas, en la proposta de reforma no es parla de cap llei de desconnexió i la majoria sobiranista subratlla que se seguiran en tot moment els procediments establerts pel reglament del Parlament, fet pel qual descarten que pugui ser impugnada pel TC.

El Govern defensa que es tracta d'una reforma "àmplia" del reglament

La reforma del reglament ha arribat també a la tradicional roda de premsa del Govern dels dimarts, on la portaveu de l'executiu català, Neus Munté, ha dit que com a Govern "poca cosa" poden dir sobre una modificació del reglament de la cambra que depèn dels grups parlamentaris. Tanmateix, ha subratllat que no es tracta només d'una reforma 'ad hoc' per la llei de transitorietat jurídica sinó que és una "reforma àmplia" que modifica també aspectes relacionats, per exemple, amb el vot delegat i la tramitació d'Iniciatives Legislatives Populars (ILP).