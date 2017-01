La imatge inèdita del Senat ple de gent (que entorpeix la ruta del carret del vi)

Un cambrer demana pas entre la munió de periodistes mentre empeny un carret de vins (Rioja) i cervesa. En un dia normal, hauria tingut pocs problemes per moure's lliurement pels passadissos del Senat, però avui, per un dia, són un formiguer de periodistes, polítics i cambrers que treballen –cadascú a la seva manera– per a la Conferència de Presidents. La beguda probablement arribarà a temps per al dinar dels presidents: un bufet amb sis plats de verdura, carn i peix, que vindrà precedit d'un piscolabis de pernil ibèric i ametlles fregides.

Poc acostumats a les aglomeracions, els gestors de la cambra alta han hagut d'habilitar tots els racons amb taules i cadires per als centenars de periodistes acreditats. Avui, qualsevol racó és un punt de directe on un reporter de televisió planta la càmera. Hi ha 'els de sempre', els residents a Madrid i que habitualment cobreixen informació parlamentària –tot i que aquests es passen la vida al Congrés i només trepitgen de tant en tant l'abandonada cambra de representació territorial–, i també els nouvinguts: delegacions de periodistes de mitjans regionals que han vingut acompanyant els seus presidents autonòmics. En això també es fa evident que alguna cosa ha canviat a Catalunya. L'absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet que els mitjans catalans dediquin pocs esforços addicionals a cobrir la trobada.

540x306 Periodistes al Senat Periodistes al Senat

Els fastos protocol·laris són els protagonistes absoluts abans de l'inici de la reunió. L'ordre i la puntualitat regnen mentre el monarca saluda els presidents autonòmics, es fa la foto de família amb ells i comparteixen un cafè –per a tothom–. A mesura que avança la jornada, però, el caos comença a fer-se protagonista. Consellers i vicepresidents autonòmics es passegen pels passadissos de premsa esperant el moment per explicar als periodistes amb quines exigències arriben els seus respectius governs autonòmics a la reunió.

Alguns tenen més sort que d'altres: un núvol de periodistes es concentra al voltant d'un dirigent andalús, mentre que el de Castella-la Manxa gairebé ha de suplicar una pregunta en la seva roda de premsa. "Com es diu aquest?", pregunta un periodista. Amb un to gairebé irritat, el cap de premsa respon: "És José Luis Martínez Guijarro, vicepresident de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa".

Una estona abans de les dues, els presidents van a dinar. Ho faran, com el cafè del matí, a la zona noble del Senat, a la biblioteca neogòtica de la cambra alta.