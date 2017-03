El parlament murcià accepta a tràmit la moció de censura presentada pel PSOE contra el president del PP

La moció de censura que el PSOE va presentar divendres per sorpresa contra el president de la regió, Pedro Antonio Sánchez (PP), tira endavant. Aquest dilluns la mesa del parlament de Múrcia l'ha acceptat a tràmit, malgrat els dos vots en contra dels representants del PP, i aquest dimecres posarà data al debat i votació de la moció.

L'intent de fer fora Sánchez de la presidència de Múrcia, però, no compta amb el consens de tota l'oposició. El socialistes volen fer un govern alternatiu per acabar la legislatura, igual que Podem, però en canvi Ciutadans i Esquerra Unida -soci de Podem al Congrés- només li donarien suport si és per convocar tot seguit eleccions anticipades.

La portaveu de l'executiva nacional de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha insistit aquest dilluns en aquesta posició, i ha comunicat la decisió del comitè executiu de "donar llum verda a la proposta" de C's de Múrcia "per seguir impulsant i donant suport a una moció de censura sempre que sigui per donar la veu als murcians i que triïn un nou president i un nou govern". Arrimadas ha denunciat la "irresponsabilitat" del PP, que està "posant en qüestió l'estabilitat a Múrcia" en mantenir en el càrrec el president autonòmic, Pedro Antonio Sánchez, malgrat que està investigat en el cas Auditori.