Podem demana un referèndum per eliminar aforaments

La reforma constitucional exprés que Ciutadans està començant a negociar amb Podem i el PSOE per eliminar els aforaments i consagrar la limitació de mandats s’enreda en el referèndum. Els d’Albert Rivera es van reunir ahir amb representants del partit lila per començar a posar les bases d’aquest acord, en el marc de la nova estratègia d’acostar-se a l’oposició i no al PP per pactar els assumptes de regeneració. I Podem va deixar clar que en qualsevol escenari de reforma constitucional forçarà un referèndum.

La mateixa carta magna li dona la potestat de fer-ho, perquè només cal que ho demani un 10% dels diputats perquè qualsevol reforma constitucional hagi de passar per les urnes, però l’exigència del partit liderat per Pablo Iglesias dificulta l’acord. Tot i que el PP va firmar al seu pacte amb Ciutadans els dos punts que es volen introduir a la Constitució, Mariano Rajoy no vol ni sentir a parlar d’un referèndum. Entre altres motius, tem que els sobiranistes puguin fer servir la consulta com un plebiscit per la independència. Ciutadans tampoc creu que calgui un referèndum per fer aquesta reforma, però el secretari general del partit, José Manuel Villegas, va precisar ahir que el partit no té cap por a consultar la ciutadania sobre el canvi, perquè considera que hi ha consens social.

El govern espanyol refreda la reforma

Per al PP és una línia vermella, i per això, ahir, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va insistir que només abordaran una reforma constitucional si té consens de partida sobre el que es pot abordar i es fa per la via ràpida. Fonts de l’executiu van considerar improbable que Podem i Ciutadans siguin capaços de teixir un acord en aquest punt, i van deixar entreveure que aquest compromís de l’acord amb Ciutadans també podria quedar incomplert.

També hi ha diferències entre els partits sobre la fórmula per limitar els mandats. Mentre que Podem vol que la mesura s’apliqui al president espanyol però també als alcaldes, Ciutadans de moment només planteja un límit a nivell estatal. La setmana que ve, Ciutadans té previst reunir-se amb el PSOE per abordar l’assumpte.