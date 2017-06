Una dermatòloga identifica el comisari Villarejo com l'home que la va apunyalar

La dermatòloga Elisa Pinto ha identificat avui, en la roda de reconeixement celebrada al jutjat, al comissari jubilat José Manuel Villarejo com l'home que la va apunyalar el 10 d'abril de 2014 a presència del seu fill. Fonts jurídiques han informat a Efe que la doctora l'ha reconegut "sense cap mena de dubte" només entrar a la sala on s'ha celebrat aquesta diligència judicial, en el marc de la causa que investiga l'empresari Javier López Madrid per assetjament sexual, amenaces i agressió contra la dermatòloga.

Després de tres ajornaments, l'excomissari s'ha sotmès a la roda al jutjat d'Instrucció número 39 de Madrid, al costat d'altres quatre homes més amb característiques físiques semblants, que ell mateix s'ha encarregat de buscar, com li permet la llei. Villarejo ha arribat al jutjat amb jaqueta, ulleres i una boina. A l'haver estat identificat per la doctora, la jutge Belén Sánchez el citarà pròximament perquè comparegui en seu judicial en qualitat de investigat.

Segons les fonts, Villarejo va tractar fins a l'últim minut d'evitar aquesta diligència judicial, i per això va intentar provocar trobades amb la dermatòloga per tal d'anul·lar la roda de reconeixement i va acabar presentant una denúncia per explicar just el contrari, que va ser Elisa Pinto qui el perseguia. Villarejo va ser citat el 26 de maig però va aconseguir ajornar la roda, com ja havia fet en dues ocasions anteriorment, a l'argumentar que no disposava del temps suficient per trobar la resta de les persones, que han de ser semblants a ell, perquè es sotmetin a la roda. La jutge va fixar com a nova data el 6 de juny.

Es tracta d'una de les diligències que va autoritzar l'Audiència Provincial de Madrid, i que havien estat sol·licitades per l'advocada de la doctora, després d'ordenar fa unes setmanes la reobertura de la investigació contra López Madrid per assetjament. Elisa Pinto acusa Villarejo de ser l'autor d'un dels dos apunyalaments que va patir, en concret el del 10 d'abril de 2014. Prèviament hauria patit un altre el 13 de gener d'aquest mateix any.

Va ser en un reconeixement fotogràfic practicat el 19 de maig de 2015 a la seu policial quan la doctora va reconèixer "amb tota seguretat i sense cap mena de dubte" la persona que va acompanyar López Madrid en la visita al seu despatx el 10 de desembre de 2013 , així com a l'autor de les lesions per apunyalament per arma blanca el 10 d'abril de al 2014.

Segons les fonts, la doctora va assenyalar la fotografia en blanc i negre de Villarejo com la mateixa persona que va acompanyar a l'empresari al despatx però també com l'agressor que li va clavar una punyalada. D'altra banda, avui han testificat els dos policies que van acudir al lloc de la segona agressió, els dos doctors que la van atendre en sengles punyalades, el marit de la doctora i la dona que va trobar el mòbil a l'estació de Chamartín des d'on es van enviar missatges amenaçadors a Pinto.

També el venedor de la targeta prepagament dels telèfons que suposadament va adquirir la doctora Elisa Pinto per assetjar López Madrid, la ciutadana mexicana que suposadament va amenaçar per telèfon a la dermatòloga, els representants legals de l'empresa que formato l'iphone 5 de López Madrid, i els agents de la Emume que van emetre els informes sobre els missatges que va rebre Elisa Pinto