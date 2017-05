Els comuns descarten sumar-se al nou òrgan de coordinació del referèndum perquè ja existeix el Pacte Nacional

Els comuns diuen no a l'òrgan de coordinació pel referèndum que la CUP va demanar a la majoria independentista - ERC va dir que hi estava d'acord- i que inclogués els comuns i les entitats. "Tenim un espai que ocupa el 80% de la sensibilitat del país: el Pacte Nacional pel Referèndum", ha manifestat el coordinador general dels comuns, Xavier Domènech, en una roda de premsa posterior a una trobada amb representants dels Verds Europeus.

"L'instrument que ens permet seguir treballant és el Pacte Nacional, que no és un pacte de govern", ha insistit el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, que ha assegurat que el compliment dels fulls de ruta del Govern "els ha de complir el Govern".

"Intentar substituir un instrument que ens agrupa a tots per construir-ne un que només agrupa els que són partidaris del full de ruta del Govern no és bo per al país", ha remarcat el líder dels comuns. Fonts de la confluència d’esquerres asseguren que no avalaran que JxSí i la CUP tanquin el Pacte Nacional pel Referèndum amb "l’excusa" que no és possible un pacte amb l’Estat i obrin una nova taula de negociacions que només inclogui els partidaris de la via unilateral.

Una delegació dels Verds Europeus, encapçalada per la presidenta del grup Verds-Aliança Lliure Europea (Verds/ALE) al Parlament europeu, Ska Keller, s'ha reunit amb diferents representants del Govern, del Parlament i partits per sumar suports pel referèndum, acompanyada del coordinador de Relacions Internacionals dels comuns, Ernest Urtasun.

L'eurodiputada Ska Keller ha recomanat a la majoria sobiranista recórrer a la Comissió de Venècia, tal com va proposar CSQP, per establir les garanties de la votació. "És una institució molt reconeguda", ha subratllat. Alhora, però, Keller ha aconsellat que "no es confiï" en la mediació dels estats membres de la UE per resoldre la qüestió catalana. "Seria el nostre desig però és millor intentar una solució aquí", ha reblat.

Durant el matí la comitiva ha mantingut una reunió al Palau de la Generalitat amb el president, Carles Puigdemont, i el conseller d'Afers Institucionals, Raül Romeva, on han abordat el moment polític que travessa Catalunya, així com els principals eixos polítics a escala europea. Més tard, la delegació, de la qual també formava part la copresidenta del Partit Verd Europeu Monica Frassoni, s'ha trobat amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al despatx d'audiències de la cambra.

A més, s'han reunit amb representants d'alguns grups parlamentaris i també amb l'actual alcalde en funcions, Gerardo Pisarello. La comitiva l'han completat l'eurodiputada del grup Verds/ALE del Partit Verd suec Bodil Valero i la secretària general del Partit Verd Europeu, Mar Garcia.

Al seu torn, Frassoni ha insistit que l'opinió dels estats membres de la UE és que el conflicte català és "un tema entre espanyols" i ha considerat "millor apostar per una solució pactada o negociada" amb el govern espanyol.

"Tenim un paper a fer i me'n vaig més preocupada que com vaig arribar", ha afirmat, perquè el govern espanyol, ha dit, no vol dialogar "però també en té responsabilitat l'oposició". Frassoni ha insistit en el "desig" de contribuir a "empènyer des de les institucions el govern Rajoy perquè comenci el diàleg". A tall de conclusió, els representants del Vers Europeus no han donat per esgotada la via pactada.