La comissió d'investigació de l'operació Catalunya demanarà la compareixença de Rajoy i de Sáenz de Santamaría

El Parlament demanarà la compareixença del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya que es va constituir el 21 d'abril. Només Junts pel Sí i la CUP han votat a favor que Rajoy doni explicacions al Parlament en relació a la suposada conxorxa que hauria organitzat l'Estat per anar en contra dels dirigents independentistes. La resta de grups s'han abstingut, excepte el PP, que hi ha votat en contra. En el cas de Santamaría, el PSC també hi ha votat a favor.

Dels 73 compareixents que havien demanat el conjunt de grups parlamentaris, finalment se n'ha aprovat la compareixença de 54. D'aquests, destaca l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que s'ha aprovat amb el suport de tots els grups excepte del PP; i de l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso. Només la CUP s'ha abstingut, perquè, segons ha explicat la diputada cupaire Mireia Boya, De Alfonso ja va comparèixer al Parlament "i va mentir". Els cupaires són "escèptics" de la utilitat que pugui tenir la comissió.

Entre la més de la cinquantena de compareixents, també hi ha l'actual ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido; l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez; i l'expresidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho. També s'hi afegeixen el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; els excomissaris de la policia, José Manuel Villarejo i Eugenio Pino, així com l'excap de la Unitat d'Assumptes Interns de la policia nacional, Marcelino Martín Blas, entre d'altres càrrecs policials. Els exdetectius de l'agència Método 3, Julián Peribáñez, i Antonio Tamarit, també hauran de donar explicacions davant dels representants polítics que formen part d'aquesta comissió, a més dels representants de la Banda Privada d'Andorra.

El 23 de maig és la data que ha proposat la presidenta de la comissió, la diputada de Junts pel Sí Alba Vergés, perquè comencin a comparèixer tot el llistat de noms que s'han aprovat aquest dijous, tot i que els grups parlamentaris encara ho han d'acabar de consensuar. Vergés havia proposat que la comissió se celebrés dos dies a la setmana, però la diputada del PP, Esperanza García, s'hi ha oposat frontalment perquè no ho troba "ni lògic ni responsable", sinó que ho considera fruit de "l'espectacle mediàtic" que pot generar la comissió.

No demanaran que compareguin ni Maza ni Torres-Dulce

La comissió, però, no demanarà la compareixença del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, del seu antecessor, Eduardo Torres-Dulce, i de Francisco Nicolás, 'el petit Nicolás', que havia sol·licitat Catalunya Sí Que es Pot. Tant Junts pel Sí com el PP hi han votat i Cs i PSC s'han abstingut. Tampoc ho farà de l'exconseller de Justícia, Germà Gordó, i de l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, que havia demanat Ciutadans, perquè s'hi han oposat Junts pel Sí, el PP i la CUP. Catalunya Sí Que es Pot i el PSC s'han abstingut.

La comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya vol esbrinar si l'Estat ha utilitzat les estructures polítiques espanyoles per anar en contra dels dirigents independentistes. El diputat del PSC, Jordi Terrades, però, ha posat en dubte aquesta tesi: "Pretenem saber si primer hi va haver la policia patriòtica o el 3%". Una idea que ha reforçat el diputat de Catalunya Sí Que es Pot, Marc Vidal, que ha advertit que abandonaran la comissió si veuen que "el ying i el yang de la política catalana es tiren els plats pel cap".

Per Cs, la comissió hauria de canviar de nom i dir-se "d'espionatge polític", ha explicat Matías Alonso, però el diputat de Junts pel Sí Lluís Guinó, l'ha contradit argumentant que en el cas de la suposada operació Catalunya hi ha "uns fets provats i confirmats". Per Guinó, la comissió ha de servir per esbrinar quines són les "responsabilitats polítiques".

El mateix comissari José Manuel Villarejo va admetre, en una declaració en seu judicial, que hi havia una unitat de la policia destinada a frenar el procés independentista, a través de trobar casos de corrupció que impliquessin dirigents de partits sobiranistes. També les converses entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'excap d'Anticorrupció Daniel de Alfonso: una conversa en què es conxorxaven per treure els drapets al sol als dirigents del procés.

La comissió d'investigació es va crear amb una votació al ple el 8 de març, en què hi van donar suport els diputats de Junts pel Sí, la CUP, PSC i Catalunya Sí que es Pot, mentre que el PP hi va votar en contra. Ciutadans es va abstenir.