La diplomàcia espanyola fracassa en l'intent d'introduir "Regne d'Espanya" en un conveni entre Barcelona i Miami

Nou xoc diplomàtic entre Catalunya i l'estat espanyol. La gira del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, als Estats Units ha viscut un nou episodi de polèmica després que el cònsol espanyol a Miami, Cándido Greis, assistís a una reunió privada de Junqueras amb l'alcalde de la capital de Florida.

Precisament, el protagonista torna a ser el mateix Greis, que ahir va exigir que aparegués el terme "Regne d'Espanya" en un conveni entre els ports de Barcelona i Miami per establir lligams en matèria de mobilitat, seguretat, gestió marítima i medi ambient. La demanda del cònsol espanyol no apareixia en documents anteriors i, finalment, no se n'ha sortit. De fet, va ser el mateix cònsol qui es va posar en contacte amb el port per accedir al document que han signat aquest dimarts el director del port de Barcelona, Sixte Cambra, i el de Miami, Juan Kuryla.

La petició ha sigut rebuda amb estupefacció pels responsables del port de Miami, que l'han acabat desestimant. "Tothom fa el que creu més oportú fer", ha afirmat Junqueras, que no ha volgut valorar l'actuació del cònsol i ha ressaltat que la delegació catalana continua amb la seva agenda de contactes amb empresaris, polítics i inversors, aliena als moviments dels diplomàtics espanyols. "Els impediments que haguem pogut tenir els hem superat", ha afegit.