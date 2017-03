Un diputat d'ERC cita al Senat el vers del raper mallorquí que insinuava que el rei "anava de putes"

El senador d'ERC Bernat Picornell ha denunciat aquest dimarts al Senat que "si la llei és igual per a tothom, uns per delictes menors entren a la presó, uns altres que estafen, falsegen i roben d'arques públics ni la trepitgen", en referència a la condemna del raper mallorquí Valtonyc per uns versos en què segons el jutge s'injuriava la corona i les condemnes més lleus a Iñaki Urdangarin i els banquers Miguel Blesa i Rodrigo Rato per delictes de corrupció.

Picornell ha llegit la lletra de la cançó -"no sé si el rei Borbó caçava elefants o anava de putes"- moment en què el president del Senat, Pío García Escudero, li ha demanat respecte per la resta de senadors: "Tant me fa el que cantés, a mi m'importa el respecte als senadors".

En l'opinió de Picornell, "la llei és injusta" ja que Urdangarin ha estat condemnat a sis anys i tres mesos de presó "per 25 delictes" mentre que el cantant mallorquí a 3 anys i 6 mesos de presó per un sol delicte.

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha respost que no es condemna ningú per cantar sinó pel que es diu a les cançons.