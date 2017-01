Ser diputat abans dels divuit anys

Un acord d’última hora al Parlament va fer que Roger Tomàs, del grup Compromís, fos investit president de la Generalitat de Catalunya. Els partits Compromís i Ecologia no van arribar a un acord sobre el nom del candidat que s’havia de sotmetre a votació, ja que tant l’Alba (Ecologia) com el Roger tenien moltes ganes de ser president del Govern. Finalment, Compromís va optar per pactar a l’últim moment amb la resta de formacions polítiques representades a l’hemicicle. D’aquesta manera, Roger Tomàs, de 14 anys, va ser investit president de la Generalitat amb 21 vots a favor (Compromís, Llibertat i Tradició), 9 en contra (Ecologia) i 3 abstencions de les diputades d’Ecologia que van decidir passar al grup mixt per discrepàncies amb el seu partit.

Aquest és un dels exercicis que el Parlament prepara des de fa dos anys per a les escoles de primària i secundària que volen conèixer el funcionament de la política en primera persona. Només des del setembre passat ja hi han passat 3.400 alumnes, com els de 3r d’ESO de l’Institut de Deltebre, que hi van anar l’última setmana lectiva de l’any. Aquests alumnes van rebre l’acreditació que els distingia com a diputats a la porta d’entrada i immediatament van passar a ser oficialment els representants dels catalans. Des d’aquell moment els alumnes van haver d’adoptar el comportament que tenen els diputats quan són en seu parlamentària, i fins i tot van haver d’adreçar-se entre ells mitjançant les fórmules protocol·làries oficials del Parlament. Els alumnes van passar a ser “il·lustres diputats i diputades” i quan Tomàs va ser investit president, la presidenta del Parlament, Anna Fernández, va proclamar-lo tal com Carme Forcadell va fer amb Carles Puigdemont.

Debat “espontani”

Durant el debat, el portaveu de cada partit va fer una breu presentació de les seves propostes davant de la resta dels seus companys. Aquestes propostes, elaborades durant hores de classe al centre escolar, anaven des de la rebaixa d’impostos a la gent amb menys recursos i l’augment dels dels rics fins a la reducció del nombre de metges als serveis d’urgències dels hospitals públics en favor de la sanitat privada. La professora del centre, Carme Comas, que va acompanyar els alumnes durant tota l’activitat, assegura que el debat no va ser prèviament preparat per donar-li “espontaneïtat” però que van dedicar “tres sessions a l’aula” per preparar les propostes. Aquestes seguien unes breus indicacions donades prèviament per la institució per garantir certes diferències entre els grups. Els alumnes de secundària, a diferència dels de primària, que ho fan mitjançant colors, formen els grups i creen les seves propostes i projectes seguint les ideologies -simplificades- dels grups del Parlament Europeu.

Durant l’hora i mitja que dura el taller els alumnes van experimentar el que vol dir ser diputat i també van entendre la feina i el paper que tenen els diputats. “Amb aquest taller és realment quan es posen a la seva pell i també és quan legitimen la seva figura i la de la institució del Parlament -afirma el cap del departament de Relacions Institucionals del Parlament, Eduard Triay-. Veuen que aquí ningú imposa res i que tan importants són les propostes d’uns com les dels altres”, afegeix.

La feina com a diputats dels alumnes com els de Deltebre no acaba quan surten del Parlament. L’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya dona la possibilitat als centres escolars de redactar un projecte de llei d’una de les propostes que hagi sorgit del taller i presentar-lo. L’associació tria les cinc millors propostes d’entre tots els centres. Si és una de les finalistes, tindran la possibilitat de presentar-la durant una simulació parlamentària que tindrà lloc al Saló de Sessions. El jurat decidirà quin és el projecte que contribueix millor a reforçar els valors democràtics i aquest rebrà un premi de 1.000 euros per a l’escola.