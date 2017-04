La direcció nacional d’ERC dóna suport a Estefanell

La direcció nacional d’ERC ha donat aquest dimecres suport a la recent cessada tinent d’alcalde de Manresa, Mireia Estefanell, una de les dues persones sobre qui pesa la sospita d’haver enregistrat a Bonvehí. Esquerra ha celebrat a la capital del Bages una reunió de crisi entre membres de l’executiva nacional i representants locals. Segons ha pogut saber l’ARA, hi hauria assistit Isaac Peraire, vicesecretari general de Coordinació Interna i Territori, entre d’altres noms de la direcció de Barcelona.

Es dóna la circumstància que, just després, s'ha celebrat un sopar al restaurant Oller del Mas entre Joan Tardà, diputat al Congrés, i militants d’Esquerra amb presència d’Estefanell i Pere Culell, l’altre membre d’ERC de qui se sentia la veu a la polèmica gravació. L’àpat estava previst d’abans de l’esclat de la tempesta política que ha acabat afectant la relació del govern de CDC i ERC a Manresa.

En la reunió s'ha evidenciat l’alineament del partit al costat de la fins ara tinent d’alcalde i s'ha reiterat la petició d’ERC a l’alcalde Valentí Junyent (CDC) perquè rectifiqui la decisió de deixar-la fora del govern de la ciutat. Segons fonts comarcals d’Esquerra, els assistents s'han mostrat convençuts de la innocència de Mireia Estefanell i Pere Culell pel que fa l’autoria de les gravacions, atès que s’hi poden sentir les seves veus, un fet que "qualsevol que hagués gravat, hauria evitat per no incriminar-se".

En les hores prèvies a la reunió, Albert Mulero, president d'ERC al Bages, ha apuntat a la possibilitat que es decidís en assemblea trencar el pacte de govern a Manresa, ja que el pas de Junyent d’apartar Estefanell es considera "unilateral" i "precipitat". Mulero ha explicat que havia parlat personalment amb Estefanell i Culell i que li havien assegurat que al restaurant hi havia d’altres persones amb dispositius mòbils i ordinadors, "fins i tot algú amb el portàtil sobre la taula".

L'alcalde Valentí Junyent s'ha reafirmat avui en la decisió de retirar totes les competències de govern a Estefanell per "la pèrdua de confiança" provocada "per tot l’enrenou generat al voltant dels dubtes i la incomoditat que genera tot plegat”. Junyent ha admès que, des de que es van fer públics els fets, ha mantingut dues converses amb Estefanell. Ha assegurat, però, que no li va preguntar si era l'autora de la gravació.