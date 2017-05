El director de l'Oficina Antifrau alerta en el Congrés de l'"opacitat" de les entitats vinculades als partits

"Espanya té un problema de corrupció, no només Catalunya", ha sentenciat el director de l'Oficina Antifrau catalana davant la comissió de Qualitat Democràtica del Congrés, que estudia mesures per lluitar contra la corrupció. Per afrontar el problema, Gimeno ha assegurat que totes els autoritats que formen part de control i fiscalització han d'actuar de forma coordinada per afrontar de forma integrada la lluita contra la corrupció. "Si cada un pren la seva parcel·la ens queden buits i llacunes que ningú aborda", ha afirmat.

Segons la seva opinió, "els partits polítics estan sota un control directe bastant intens o molt intens", i en canvi "no ho estan tant aquelles fundacions i, sobretot, aquelles entitats que tenen relació amb els partits polítics".

Així, l'Oficina Antifrau va realitzar un estudi que va detectar "disfuncions" i "distorsions" en relació amb les fundacions, com la inexistència d'un registre públic, l'absència de "fiscalització" global de les entitats, la manca de identificació de les entitats vinculades amb els partits (siguin fundacions, associacions o empreses privades), i en general un "dèficit de transparència", ja que les obligacions de publicitat només afecten els partits.

"De forma incomprensible es permet que les fundacions i associacions vinculades als partits puguin rebre donacions d'empreses privades contractistes o adjudicatàries de les administracions o corporacions del mateix grup", ha denunciat en el seu discurs, demanant que es prenguin mesures per canviar-ho.

Donacions il·legals a través d'entitats afins

Per tot això, ha exigit "una definició de què és una entitat vinculada a un partit polític", perquè encara que la reforma de 2015 "endurir" les condicions de finançament, va mantenir el finançament a aquestes entitats. "Fundacions sabem el que són, estiguin o no inscrites, però en tot cas estan perfectament determinades, però el concepte 'entitats vinculades a partits polítics' és molt poc clar", ha postil·lat.

En concret, ha proposat crear un registre públic d'entitats on la inscripció sigui obligatòria i que permeti inspeccionar-les. I, a més, aposta per òrgans independents de control i fiscalització que vigilin aquestes societats, que puguin comprovar les donacions que reben per part d'empreses i que vigilin si els donants després són beneficiats amb adjudicacions o contractes per part dels poders públics governats pels partits afins a aquestes entitats.