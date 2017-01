El director d'Antifrau carrega contra el seu antecessor: l'oficina tenia "despeses que no eren acceptables"

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha assegurat que després d'arribar a la direcció de l'oficina va descobrir "despeses que no eren acceptables" tot i que fossin legals.

Gimeno ha citat un abonament anual a "espectacles", que va tornar i del qual es va recuperar els diners de l'any en curs, segons ha detallat aquest divendres en una entrevista en TV3 recollida per Europa Press.

Ha explicat que després d'assumir el càrrec va fer canvis interns perqu è va trobar "debilitats en l'estructura" de l'oficina i ara no dubta de la integritat de cap dels seus treballadors, després del que ha sostingut que si l'oficina demana exemplaritat, també ha de donar-la.

En aquest sentit, ha assenyalat que entre els objectius de l'OAC està "recuperar la confiança" de la societat catalana, i per a això s'han posat controls perquè no tornin a succeir coses com les ocorregudes en el passat.

Preguntat per la conversa que l'exdirector de l'OAC Daniel de Alfonso va mantenir amb l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz -sobre com treure draps bruts de polítics independentistes-, ha dit que li "desagrada moltíssim", i ha apuntat que vol creure que eren només paraules i no tenien la capacitat de portar-ho a terme.

Sobre el treball de l'oficina, ha defensat que puguin presentar-se denúncies anònimes perquè si s'aporten les dades suficients poden investigar-se, i ha afegit que proposarà que hi hagi normes de protecció per als qui denuncien perquè tot i que l'OAC respecti la confidencialitat, el jutge pot reclamar que declari.

Judici del 9-N



Respecte a la judicialització de la consulta del 9 de novembre, Gimeno, expresident del Tribunal Superior de Justícia, ha dit que el sistema ha funcionat com cal perquè els jutges "han d'aplicar una llei determinada".

Gimeno ha subratllat que el TSJC "actuarà amb tota la imparcialitat de la qual sigui capaç i més", però si ha d'aplicar una norma no se li pot demanar que no ho faci.