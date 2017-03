El director de la policia espanyola no nega que hi hagués una brigada política: "Algú pot ficar la pota"

El director general de la policia espanyola, Germán López Iglesias, no nega que al cos hi hagi hagut una brigada política, encarregada -entre d'altres- de comandar l'operació Catalunya. En la seva compareixença aquest dimecres a la comissió d'Interior del Congrés, de fet, López Iglesias ha afirmat haver sentit a parlar en "cercles" de la suposada " camarilla de comandaments policials" que actuava al marge del cos. "Encara que es creguin que no hi veig, sí que hi veig, a més bastant, perquè porto ulleres", ha dit, afegint: "En un moment determinat, algú pot ficar la pota".

Durant el mandat de Jorge Fernández Díaz al capdavant del ministeri de l'Interior, diversos comandament ja jubilats, com l'exnúmero dos del cos Eugenio Pino o el comissari José Manuel Villarejo, haurien format part de la brigada encarregada de fer guerra bruta contra els partits independentistes, l'existència de la qual va ser confirmada pel mateix Villarejo. L'actual director de la policia espanyola no ha volgut dir noms, i s'ha limitat a dir: " És un problema d'aquests senyors. Uns senyors, ha afegit, que "no tenen cap credibilitat i, si se'n adonen, no els respon ningú. El dia que algú els respongui, serà el jutge. Nosaltres no els respondrem", ha conclòs.

López Iglesias, però, ha estat molt clar desvinculant els responsables de l'operació Catalunya de l'actual policia espanyola. " A dia d'avui, la policia política no existeix en la Policia Nacional. Ho afirmo i reafirmo", ha dit, assegurant els membres del cos són "professionals com els que més".