Els quatre dirigents del PDECat afectats pel règim d'incompatibilitats deixen definitivament l'executiva

Lluís Guinó, Elsa Artadi, Montserrat Candini i Albert Batet ja no formen part de la direcció del PDECat. Tots quatre han acordat deixar les seves responsabilitats a la cúpula del partit després que el consell nacional d'aquest dissabte fes marxar enrere i els forcés a complir amb el règim d'incompatibilitats. En un escrit dirigit als consellers nacionals, al qual ha tingut accés l'ARA, la direcció comunica als quadres del partit que tots quatre pleguen de la direcció.

Tot i que fa només dos mesos la majoria de quadres del partit van defensar la continuïtat dels quatre dirigents, dissabte –després d’una votació secreta– Guinó, Artadi, Batet i Candini van quedar-se a dos vots d’aconseguir l’aval de les tres cinquenes parts del consell nacional que exigeixen els estatuts per a incloure una excepció al règim d’incompatibilitats.

El partit haurà de reorganitzar-se quan el partit tot just donava per tancat el desplegament orgànic i provava de centrar els seus esforços en muscular-se ideològicament –la convenció ideològica se celebrarà el 13 de maig– i designar els seus candidats de cara a les eleccions municipals de 2019. Tanmateix, fonts de la direcció apunten que s’optarà per no obrir un nou procés electoral i no nomenar nous membres de l’executiva i repartir les funcions dels quatre dirigents que marxen entre la resta de membres.