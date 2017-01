Dirigents del PP rebutgen la proposta de Cifuentes per fer primàries

La proposta de la presidenta de la gestora del Partit Popular a Madrid, Cristina Cifuentes, perquè els militants puguin votar el seu president tant a la primera com a la segona volta no ha agradat a diversos dels principals portaveus de la direcció del partit. El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, però ha assegurat que al seu partit " la premissa un militant un vot existeix des de sempre". En la mateixa línia s'ha pronunciat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que tot i reconèixer que la proposta de Cifuentes es pot estudiar ha assegurat que el procediment del PP per escollir el seu president ja garanteix la praticipació dels afiliats.

El portaveu dels populars al Congrés ha estat contundent i ha advertit que " el que no faran els populars és copiar models que s'han demostrat fracassats en altres partits".

Per la seva banda, De la Serna ha tret importància a la proposta de la presidenta del PP de Madrid, ha assegurat que no té res de nou perquè ja fa temps que es pronuncia en aquesta direcció i ha obert la porta a debatre-la en un congrés que preveu tranquil. Al mateix temps, però, ha defensat l'actual sistema i ha apuntat que ja "garanteix precisament la praticipació dels afiliats, mentre que altres fórmules no han tingut el resultat que un podia esperar".

En el mateix acte, la vicesecretària d'Estudis i Programes, Andrea Levy, no s'ha oposat obertament a la proposta de Cifuentes, ha obert la porta a estudiar-ho però ha recordat que "el model es decidirà entre tots". A banda, fonts de la direcció del PP citades per Europa Press es mostraven escèptiques davant la proposta de la presidenta de la gestora madrilenya, una esmena que es debatrà divendres 10 de febrer.

De fet, la proposta de Cifuentes va més enllà de la que ha posat sobre la taula el vicesecretari d’Organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, amb l’aval de Rajoy que aquest dimarts ha recalcat que l'opció de Cifuentes pot estudiar-se però que la seva és majoritària. Concretament el vicesecretari d'Organització del PP ha recordat que l'elecció a doble volt amb el vot primer dels militants i després dels compromissaris ha "estat admesa i acceptada per la majoria de les organitzacions territorials".