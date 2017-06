"Espanya està cansada que la robin": Montero, a la moció de censura, en 10 frases

La portaveu d'Units Podem, Irene Montero, ha centrat el seu discurs a la moció de censura contra Mariano Rajoy al Congrés en intentar desmuntar les corrupteles del partit del president espanyol, tot i que també ha parlat de Catalunya, amb una defensa del dret a decidir i en una crítica al model d'Estat. La portaveu del grup parlamentari proposant de la moció de censura ha fet un discurs encès, en el qual per moment ha hagut de callar ofegada pel murmuri de la bancada popular. Aquestes són algunes de les frases més destacades del discurs.

Catalunya

"Diuen que qui vol decidir trenca Espanya, però en decidir no es trenca res. Vostès prefereixen que decideixin els voltors financers que els ciutadans, això no és ser patriota. Això és vendre la pàtria"

"El seu projecte d'Espanya contra Catalunya només pot donar ales a un projecte de Catalunya sense Espanya"

Corrupció

"Espanya està cansada que la robin"

"[Després de repassar, un a un, tots els casos de corrupció que afecten el PP] Demanin perdó i tornin tot allò que han robat"

"La seva pàtria no és Espanya, és Panamà, quan es tracta de pagar impostos"

"El seu miracle econòmic consistia en el saqueig perquè alguns s'emportessin els diners a Suïssa"

Model econòmic i social

"Cada cop més gent en aquest país sap que el PP els ha deixat sense res. I per no tenir, ja no tenen ni por"

"El seu model de país és profundament masclista. La crisi l'han d'aguantar les dones"

"Vostès tracten Espanya amb la mateixa arrogància que m'estan tractant a mi"

Estratègia

"Vostès segueixen l'estratègia de l'ordre, unitat i aguantar"