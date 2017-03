Un donant de CDC nega que tapés desviaments al partit

No hi va haver més sorpreses en les declaracions dels empresaris acusats en el judici del Palau de la Música. Tot just fa una setmana, dos industrials van admetre haver facturat a la institució cultural serveis que en realitat havien fet per a Convergència, per ordre del partit. Els altres dos empresaris que van declarar ahir, però, ho van negar. Un dels socis de l’empresa Mail Rent va admetre davant el tribunal que la seva companyia va fer donacions a Convergència durant anys. Tot i això, va negar que fossin per tapar els suposats desviaments de diners a la formació, com creuen la fiscalia i l’acusació popular, que demanen tres anys de presó per a cadascun dels socis de la companyia. Acusen Mail Rent de “prestar-se” a CDC per camuflar els suposats desviaments de comissions de Ferrovial al partit a canvi d’adjudicacions. Consideren que van facturar feines falses al Palau i que a la vegada van fer donacions a la formació.

L’exsoci de Mail Rent Juan Antonio Menchén va assegurar que els treballs facturats al Palau eren “reals” i va defensar-se explicant que van decidir fer donacions al partit d’Artur Mas, perquè era “un bon client”, després que Convergència els encarregués diverses campanyes electorals. Precisament per aquest mateix motiu, va dir, van decidir cobrar a preu de cost al partit les tres següents campanyes, tot i que els suposés deixar d’ingressar importants quantitats econòmiques i tenint en compte que l’empresa va acabar fent fallida: “Els administradors van demanar si podíem donar un cop de mà a Convergència i vam arribar a la conclusió que, en les següents campanyes, els beneficis es retornarien al partit”, va dir Menchén. “¿Treballaven per amor a la política?”, li va qüestionar el fiscal Emilio Sánchez Ulled. “Ens vam limitar a vendre la campanya a preu de cost, no hi perdíem, només deixàvem de guanyar”, va al·legar l’empresari. L’altre soci es va excusar tot dient que en l’època dels fets estava “malalt” i que no recordava res.

La “trampa” de Millet

A banda de Menchén, ahir van declarar els tres exassessors jurídics del Palau, acusats de falsificar documents per amagar el saqueig de l’entitat per part de Fèlix Millet i Jordi Montull. Tots ells es van desvincular de l’espoli i el van atribuir exclusivament als exresponsables del Palau. L’exassessor i advocat Raimon Bergós va assegurar que Millet i Montull -amb la col·laboració de la filla Gemma- van ser els que van falsificar documents per autoatribuir-se una bonificació anual d’un milió d’euros, i es va defensar dient que ell se’ls havia cregut: “Vaig caure a la trampa”, va al·legar. Quan Millet i els Montull van confessar les bonificacions en el seu interrogatori van atribuir a Bergós un paper destacat en la confecció dels documents falsos. A preguntes del fiscal, el lletrat va negar haver-se “coordinat” amb ells per emetre les factures. Ulled va insistir-li si no havia sospitat res quan va veure què cobraven Millet i Montull d’una entitat “sense ànim de lucre” com era la fundació. Bergós va al·legar que Millet estava a “dalt de tot de la piràmide social” i que no va poder imaginar-se que estigués fent res il·legal.

El mateix van defensar l’exassessor jurídic Santiago Llopart i l’exassessor fiscal Edmundo Quintana, que treballaven al despatx de Bergós. A preguntes del seu advocat, Miguel Capuz, Llopart va dir que desconeixia que la documentació que li van entregar els exresponsables del Palau fos falsa: “Totes les factures eren d’industrials que havien treballat per al Palau, almenys això era el que sortia al concepte que ens passaven”, va defensar-se.

Tant Bergós com Llopart i Quintana -que s’enfronten a tres anys de presó- van negar també conèixer l’extresorer de Convergència Daniel Osàcar. La fiscalia demana per a ell set anys i mig de presó pels presumptes desviaments de diners del Palau al partit, que segons la fiscalia i l’acusació popular amagaven comissions de la constructora Ferrovial a canvi d’adjudicacions.

Els tres exassessors del Palau van tancar els interrogatoris dels acusats. El judici es reprendrà dilluns vinent amb la declaració de les persones o entitats que van acabar beneficiant-se de l’espoli de la institució, entre les quals hi ha les dones dels exresponsables del Palau, les filles de Millet i Convergència. En nom del partit podria comparèixer Francesc Sànchez, també investigat pel cas del 3%.