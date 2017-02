Cifuentes compara la candidatura d'Errejón amb "el desterrament d'un dissident"

"Redoblem l'aposta i això passa per posar pesos pesats a les candidatures locals i autonòmiques per a les eleccions del 2019", ha dit el ja exnúmero dos de Podem, Íñigo Errejón en sortir de la reunió del primer consell ciutadà del partit després de Vistalegre II. Aquest ha estat el missatge que han repetit constantment els diferents membres de la formació política un cop finalitzada la primera reunió del consell ciutadà, que es fixa les eleccions autonòmiques com a primer pas per "desallotjar" el PP del govern.

El reforçat líder de Podem, Pablo Iglesias, ha volgut deixar clar a Cristina Cifuentes, actual presidenta de la comunitat de Madrid, que "la propera presidència serà per a Podem", i ha insistit que el primer pas per arribar al govern de l'Estat espanyol el 2020 és "desallotjar el PP de la Comunitat de Madrid" i tornar a aconseguir l'ajuntament de la capital espanyola.

El líder de Podem ho ha afirmat com a resposta a les declaracions de Cifuentes que, després de conèixer la candidatura d'Errejón per a les properes autonòmiques l'ha comparat amb "un desterramen propi d'un disident". "És normal que Cifuentes estigui inquieta", ha etzibat Iglesias, per a qui Errejón seria un "candidat guanyador".

Tot i això, Cifuentes ha assegurat que "no li preocupa en absolut" que Errejón pugui convertir-se en el seu adversari a les properes autonòmiques, però sí que ha qualificat de "falta de respecte" que Podem "faci servir la Comunitat de Madrid" com una mena de "desterrament on s'envia el dissident o el que discrepa".

Val a dir, però, que Errejón s'ha esmerat per no confirmar oficialment aquesta candidatura tot i que tampoc l'ha desmentida. A més, fonts de la formació han confirmat que Iglesias i Errejón van acordar la candidatura a canvi de la pèrdua de pes de la seva facció a l'executiva, que passa a tenir només un 20% dels secretaris.