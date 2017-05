Podem emplena la plaça del Sol per demostrar el "suport popular" a la moció de censura a Rajoy

Podem es rearma davant la nova etapa que enceta avui el PSOE. La formació lila ha tornat a la plaça del Sol de Madrid, un lloc fetitxe per al 15-M, per promoure la moció de censura contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Amb els socialistes oberts en canal, Pablo Iglesias vol aprofitar la seva veu al Congrés –ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz tindran un escó a l'hemicicle– per liderar un moviment anti-PP al carrer. De cop, ha girat full a l'etapa amb un discurs més combatiu d'esquerres i torna a la simplicitat dels inicis del partit: "Fer fora els corruptes", la trama que ha anunciat per tot l'Estat amb el Tramabús. "Sabem que la moció de censura no prosperarà, que jo no seré 'de facto' president del govern i que presentar-la implica enormes riscos, però hem d'afrontar la nostra responsabilitat", ha assegurat aquest matí durant la reunió del consell ciutadà estatal, el màxim òrgan del partit entre congressos.

Per compensar el fracàs de la moció de censura, Iglesias exhibeix múscul al carrer emplenant la plaça del Sol –que ja per si mateixa els dissabtes acostuma a ser plena de gent de la rodalia de Madrid que va al centre a passejar–. S'han desplaçat a Sol fins a 50 autobusos del conjunt de l'Estat per demostrar, en paraules d'Iglesias, que "Espanya és millor que el seu Parlament". El líder de Podem ha arribat a la conclusió que al Congrés s'hi ha instal·lat un constant "frau democràtic". Primer, perquè les últimes informacions sobre la corrupció assenyalen que el PP hauria guanyat les eleccions fent trampes, amb l'avantatge del finançament il·legal. I, segon, perquè els tres partits que sostenen els populars, Cs, PSOE i PNB, van presentar-se prometent no investir Mariano Rajoy i atacant-lo, justament, pel flanc de la corrupció.

Un objectiu electoral

Ara Iglesias aspira a compensar el fracàs de la moció obligant els partits a alinear-se a favor o en contra del PP, abanderant el crit del carrer de "No ens representen" –malgrat que ja estan en totes les institucions– i fent bandera de la necessitat d'impugnar la trama amb un procés constituent. L'objectiu últim són les eleccions municipals i autonòmiques del 2019 i les generals previstes per al 2020, si no hi ha un avançament electoral. Després d'haver-se arraconat a l'esquerra en la pugna amb Íñigo Errejón, ara crida a "ampliar l'espai polític" creant contradiccions dins del PP perquè es vegin obligats a "cedir" i "compartir" estratègia. Una màxima que Díaz ja ha deixat clar que no contempla si guanya les primàries, malgrat que ella va ser la primera a defensar un pacte amb Esquerra Unida (IU), després intentar-ho per tots els mitjans amb Podem amb Andalusia i finalment abraçar-se a Ciutadans.