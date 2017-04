Un empresari admet que va pagar comissions del 3% al líder de la trama Pretòria

L'exdirector general de Proinosa entre 2006 i 2009, Ramon Peñaranda, ha reconegut aquest dimecres en el judici del cas Pretòria que va pagar comissions del 3% al suposat cervell de la trama , l'exsocialista Luís Andrés Garcia, Luigi, a canvi que aquest l'informés de quan sortien a concurs obres públiques. Peñaranda també ha afirmat que va arribar a demanar-li ajuda per beneficiar-se dels seus contactes polítics.



El testimoni ha assegurat que "aquest senyor [Luigi] coneixia tothom", també l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, acusat de concedir adjudicacions irregulars en connivència amb l'exsocialista. L'empresari ha admés que pagava el 3% a Luigi a través de la societat City Actividades Inmobiliarias.



En algunes d'aquestes obres, generalment de demolició, també va estar involucrada la societat municipal de Santa Coloma Gramepark, de la qual era president el també acusat M anuel Dobarco, que s'encarregava de treure a concurs públic moltes de les adjudicacions de l'ajuntament.



Aquest dimecres també han declarat els antics administradors de les empreses Construccions Riera i Excover, que, a través d'una societat que van formar amb Proinosa, Centre Comercial Gramenet, van resultar adjudicatàries del projecte urbanístic de la Pallaresa, desenvolupat a Santa Coloma. Segons la Fiscalia, "estranyament" no es va presentar cap altra mercantil en el concurs, que va ser manipulat per Luigi i altres acusats perquè les esmentades empreses resultessin adjudicatàries.

Els antics administradors s'han desmarcat del "pelotazo" i han recordat que van abandonar el projecte abans que es modifiqués perquè no el veien viable i perquè l'ajuntament "es va tancar en banda" a qualsevol mena de modificació. El judici continua aquest dijous amb la declaració dels inversors que van participar en l'operació Pallaresa.