Podem es fa enrere i diu ara que no se suma al partit de Colau

Podem considera que el nou partit que estan impulsant les forces d'esquerres no han respectat els acords que es van signar la setmana passada, després de la mediació de Pablo Iglesias, secretari general del partit. Per aquest motiu, el partit ha fet una piulada aquest matí amb el següent missatge: "Malgrat tots els nostres esforços, les condicions perquè participem a l'assemblea del 8A no es donen. En breu, més informació".

Malgrat tots els nostres esforços, les condicions perquè participem a l'assemblea del 8A no es donen. En breu, més informació. — PODEM (@podem_cat) 29 de març de 2017

L'anunci arriba després que s'hagin presentat les candidatures. Les votacions per escollir l'executiva del nou partit han de començar el dia 1 d'abril. Els resultats se sabran el 8 d'abril. Durant aquesta tarda, des de Podem donaran més explicacions dels motius de la nova trencadissa.

La suma del partit lila a la confluència amb Barcelona en Comú, ICV, EUiA i Equo no havia estat gens fàcil. Des de Podem tenien unes exigències que impedien l'acord i que se centraven, bàsicament, en el sistema de votació per escollir l'executiva del nou partit. Els morats van fer una consulta entre els seus inscrits, que van acabar avalant les tesis de la cúpula, encapçalada per Albano Dante Fachin, i dificultant per tant l'acord. Tot i així, només hi va votar un 7% del cens. Les posteriors negociacions, amb la mediació d'Iglesias, van permetre que es trobés una solució i tant els comuns com Podem van cedir per tancar un acord. Quan tot semblava ja solucionat, el pacte s'ha tornat a trencar.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va advertir ahir en unes declaracions als passadissos del Congrés que cal ser "enormement respectuosos amb l'autonomia i la sobirania de totes les organitzacions polítiques" però va afegir: "Ja els dic que sóc optimista, hi haurà solució".