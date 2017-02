Entitats sobiranistes i membres del Govern acompanyaran Homs a Madrid pel judici del 9-N

La segona part de la judicialització del 9-N serà aquest dilluns amb l'inici del judici a l'exconseller de la Presidència, Francesc Homs. Com en el cas de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega, i l'exconsellera Irene Rigau, les entitats sobiranistes i diferents càrrecs del govern de la Generalitat acompanyaran Homs en la seva declaració davant del Tribunal Suprem.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però, no hi serà perquè assistirà a la inauguració de l'edició d'aquest any del Mobile World Congress. Els membres del Govern que sí que acompanyaran Homs seran el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, i la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

A Madrid, també hi haurà representants d'ERC i el món dels 'comuns. Pels republicans, hi anirà la secretària general del partit, Marta Rovia; el portaveu, Sergi Sabrià; el diputat al Parlament Roger Torrent; a més del regidor a l'Ajuntament de Barcelona Alfred Bosch i els diputats al Congrés dels Diputats Joan Tardà i Gabriel Rufián. Per part dels 'comuns', hi anirà el diputat d'En Comú Podem al Congrés Marcelo Expósito. La CUP encara ha de decidir qui hi anirà.

L'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) preveuen començar la concentració a les 9 del matí a la plaza del Rey de Madrid i desplaçar-se fins arribar al Tribunal Suprem on ha de declarar Homs a les 10. Tots els que vulguin seguir el judici per televisió, també ho podran fer des de la Delegació de la Generalitat a Madrid.

A la concentració, hi assistiran representants de les quatre entitats: el president de l'ANC, Jordi Sánchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, i el vicepresident de l'ACM, David Saldoni. Les quatre entitats també han convocat concentracions de solidaritat el mateix dilluns davant les delegacions del govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a més de la concentració que es prepara a Taradell, el poble natal d'Homs.